W drugim wakacyjnym miesiącu upalnych dni było niewiele. Ostatnie dni w pogodzie przyniosły wręcz jesienną aurę. Na przeważającym obszarze kraju termometry pokazały od 15 do 20 st. C. W prognozach na kolejne dni widać jednak duży przełom. Końcówka wakacji przyniesie prawdziwe letnie temperatury. W drugiej połowie tygodnia słupki rtęci mogą poszybować nawet do 33 st. C.

Fala upałów nadciąga na koniec wakacji. Zacznie się 27 sierpnia

W poniedziałek (25.08) jeszcze nie odczujemy większych zmian. Polska jest na skraju niżu z rejonu Zatoki Fińskiej. Nadal napływać będzie chłodna masa powietrza polarnego morskiego. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na północnym wschodzie i Podhalu do 21 st. C na południu. Chłodne masy powietrzą utrzymają się także we wtorek (26.08). Termometry wskażą od 17 st. C na północy, do około 21 st. C w centrum i 24 st. C na południu.

Fala upałów w Polsce rozpocznie się w środę (27.08). W tym dniu maksymalna temperatura wyniesie od 25 do 28 st. C w centrum i na zachodzie kraju. W czwartek (28.08) sytuacja pozostanie bez zmian, z tą różnicą, że ciepłe masy powietrza obejmą już niemal całą Polskę. Jedynie w północnej części Polski termometry nie wskażą więcej niż 20–23 st. C.

Taki będzie koniec sierpnia w pogodzie. Nawet 33 stopnie Celsjusza

Gorące powietrze pozostanie z nami w piątek (30.08). Z aktualnych map modelu GFS wynika, że może to być najgorętszy dzień w tym tygodniu. W większości kraju temperatura wzrośnie nawet do 33 st. C. Tylko na Pomorzu temperatura nie powinna przekroczyć 25 st. C.

Niestety, ocieplenie nie oznacza idealnych warunków do wypoczynku na świeżym powietrzu. Ostatnie promienie letniego słońca zakłócą nadciągające fronty atmosferyczne, które przyniosą niekorzystne zjawiska pogodowe.

Od środy do soboty prognozowane są intensywne opady deszczu oraz burze, miejscami połączone z gradem i porywistym wiatrem. W górach dodatkowym zagrożeniem będziesilny wiatr. W najwyższych partiach halny może osiągać prędkość przekraczającą 100 km/h.

Pogoda we wrześniu. Letnie akcenty pozostaną z nami na dłużej

We wrześniu wciąż możemy liczyć na przyjemne niespodzianki pogodowe. Z prognoz ECMWF wynika, że kolejny miesiąc przyniesie temperatury mieszczące się w granicach normy wieloletniej lub nieco ją przekraczające.

Oznacza to, że ciepłe dni szybko się nie skończą. W pierwszej połowie września nadal pojawiać się będą okresy z temperaturą powyżej 20 st. C, zwłaszcza w centrum i na południu kraju.

Niewykluczone są także krótkie epizody gorąca, kiedy słupki rtęci przekroczą 25 st. C. Druga część miesiąca przyniesie ochłodzenie, jednak jak na początek jesieni wciąż będzie dość ciepło – średnio od 16 do 20 st. C, a miejscami, zwłaszcza na południu, nawet 23–25 st. C.