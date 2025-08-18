Upały we Francji - 40 stopni

Fala upałów utrzymywała się w sobotę -red. 16 sierpnia 2025 r.] w dużej części Francji, a 54 departamenty zostały objęte pomarańczowym alarmem przez państwową agencję meteorologiczną Meteo-France - poinformowała w sobotę agencja AFP. Temperatury w niektórych miejscach przekraczają 40 stopni Celsjusza.

Najwyższe temperatury odnotowano w Akwitanii i Oksytanii na południu kraju, ale pomarańczowy alarm objął również środkową i północno-zachodnią część kraju oraz Korsykę.

Apel władz o udanie się w chłodne miejsca

W sobotę po południu w Montpellier na południu Francji termometry pokazywały 40 stopni Celsjusza. Władze miasta wezwały mieszkańców, by udawali się w chłodne miejsca, takie jak baseny, biblioteki czy kluby seniora.

Zamknięte masywy górskie we Francji z powodu upałów

Prefektura departamentu Vaucluse zamknęły dostęp do kilkunastu masywów górskich, a położony ok. 20 km od Montpellier szczyt Saint-Loup, popularny wśród turystów, jest niedostępny – poinformowała AFP.

Pustki na ulicach i w kawiarniach z powodu upałów

W Tuluzie, stolicy Oksytanii, temperatura w sobotę osiągnęła 39 stopni, a ulice i ogródki kawiarni świecą pustkami.

Ryzyko pożarów we Francji

Jak przestrzega Meteo-France, ryzyko pożarów w najbliższych dniach będzie wysokie m.in. na południu i w środkowo-zachodniej części kraju z powodu suszy i wiatrów, szczególnie w departamentach Aude, Vaucluse i Drome. Będą one objęte czerwonym alarmem pożarowym. W Aude ponad 300 strażaków wciąż walczy z intensywnym pożarem, który strawił 16 tys. hektarów.

Fala upałów rozpoczęła się we Francji 8 sierpnia. Początkowo ograniczała się do południa kraju, szczególnie do wybrzeża śródziemnomorskiego, ale w ostatnich dniach rozprzestrzeniła się od południowego zachodu do środkowo-wschodniej części kraju, gdzie padło wiele rekordów temperatur. W kolejnych dniach temperatury mają stopniowo ustępować. To druga fala upałów od początku lata i 51. we Francji od 1947 r. Jak zauważyła AFP, zjawiska te stają się coraz częstsze i intensywniejsze w wyniku zmian klimatycznych. (PAP)