Według synoptyk IMGW, w czwartek po południu zachmurzenie będzie małe i umiarkowane na przeważającym obszarze kraju. Więcej chmur na Pomorzu, w strefie nadmorskiej, jak również na krańcach północnych, może pojawić się przelotny deszcz. Temperatura od 21 st. C na krańcach północnych do 24 st. C na Mazowszu i 24 st. C również na południowym zachodzie i południu. Wiatr z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich, słaby i umiarkowany. Na Suwalszczyźnie możliwe porywy wiatru do 40 km/h.

W nocy z czwartku na piątek pogodnie na obszarze całego kraju, więcej chmur i przelotny słaby deszcz na północy, w strefie nadmorskiej, na krańcach północnych, na Mazurach oraz na Suwalszczyźnie. Temperatura od 8-9 st. C. w rejonach górskich Karpat i Sudetów, około 10 st. C na Lubelszczyźnie i Ziemi Świętokrzyskiej. Najcieplej - około 17 st. C we wschodniej części Wybrzeża. Wiatr z kierunków południowych głównie, na Wybrzeżu chwilami porywisty.

W piątek pogodnie na południu i w centrum, więcej chmur na północy i przelotny deszcz na obszarze Polski północno-wschodniej. Mogą pojawić się również burze, w których porywy wiatru będą osiągać do 60 km/h. W trakcie burz prognozowana suma opadów do około 10 mm. Temperatura od 20 st. C w strefie nadmorskiej do 28 st. C miejscami na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich.

W nocy z piątku na sobotę pogodnie w całym kraju. Miejscami krótkotrwałe mgły obniżające widzialność do około 4,5 m. Temperatura od 11 st. C w rejonach Podgórskich Karpat do 16 st. C w strefie nadmorskiej. Wiatr słaby, tylko na Wybrzeżu chwilami umiarkowany z kierunków zachodnich.

W sobotę na południu i południowym zachodzie kraju pojawią się temperatury w okolicach 30 st. C. W niedzielę będzie również ciepło - na południu kraju nawet 31 st. C, ale na północy i wschodzie przelotny deszcz i burze. Poniedziałek zdecydowanie chłodniejszy, z opadami na północy Polski.

Z kolei od wtorku dużo słońca w całym kraju. Zacznie napływać bardzo gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego. W środę temperatura około 33-34 st. C na zachodzie i południu kraju. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w czwartek.