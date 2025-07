We Włoszech obowiązuje w środę najwyższy stopień alarmu z powodu upałów, ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia. Wprowadzono go w rekordowej liczbie 18 z 27 największych miast. Władze 15 regionów kraju ogłosiły zakazy lub ograniczenia dotyczące pracy pod gołym niebem w najgorętszych porach dnia.

Czerwony alert z powodu temperatur sięgających albo przekraczających 40 stopni obowiązuje w Rzymie, Ankonie, Bolonii, Bolzano, Brescii, Campobasso, Florencji, Frosinone, Genui, Latinie, Mediolanie, Palermo, Perugii, Rieti, Turynie, Trieście, Weronie i Viterbo. Najwyższy stopień alarmu utrzymany zostanie w tych miastach także w czwartek.

Nie mogą pracować z powodu upałów

Dziennik "La Stampa" podaje w środę, że władze 15 z 20 włoskich regionów wprowadziły zakazy lub ograniczenia dotyczące pracy pod gołym niebem w najgorętszych porach dnia, czyli w godzinach 12.30- 16.00. Jak dodaje gazeta, rekordowe upały, zagrażające zdrowiu blokują pracę 3 milionów osób, między innymi w budownictwie i rolnictwie.

Dziennik zamieszcza też apel o to, by w godzinach ekstremalnych upałów nie zamawiać dostaw jedzenia. "To my, klienci musimy chronić dostawców"- zaznacza. Media informują również, że oczekiwane w najbliższym czasie jest podpisanie przez rząd, przedsiębiorców i związki zawodowe ogólnokrajowego protokołu chroniącego tych, którzy pracują pod gołym niebem.

Rekordowe temperatury w Portugalii

W Portugalii wystąpiły rekordowo wysokie poziomy maksymalnej i minimalnej temperatury powietrza w czerwcu w związku z falą upałów, jaka utrzymuje się od blisko tygodnia nad Półwyspem Iberyjskim - przekazał we wtorek Portugalski Instytut Morza i Atmosfery (IPMA) w Lizbonie. Rekordowe jak na czerwiec temperatury powietrza zaobserwowano w 34 proc. z ponad 80 istniejących w tym kraju stacji meteorologicznych.

Ekstremalnym dniem była niedziela, 29 czerwca, kiedy w miejscowości Mora słupek rtęci pokazał 46,6 st. C. W tym samym dniu, jak przekazała IPMA, zanotowano też najwyższą w historii w czerwcu minimalną temperaturę powietrza – 33,5 st. C, w mieście Portalegre.

Od czwartku nad Portugalią utrzymują się wysokie temperatury powietrza, które w kilku regionach kraju przekraczają 40 st. C. Towarzyszą im liczne pożary terenów leśnych, łąk oraz obszarów rolnych. W środę rano strażacy walczą z ponad 20 pożarami, z których najwięcej trawi północną i środkową część kraju.