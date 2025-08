IMGW wydało alert I stopnia

Wydany przez IMGW alert I stopnia przed burzami dotyczy woj. opolskiego, łódzkiego, śląskiego, podlaskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

Silne opady i porywisty wiatr

Ostrzeżenia będą obowiązywać w sobotę, 2 sierpnia od godz. 14 do 22. Na obszarach występowania Instytut prognozuje burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu do 30 mm i porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie może pojawić się grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 70 proc.

IMGW zaleca ostrożność

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.