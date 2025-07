Tutaj trzeba uważać na przelotne deszcze, a nawet burze. Prognoza pogody na środę, 23 lipca

Niż Isaac, wraz z chłodnym frontem, przyniesie do Polski liczne burze, które nawiedzać będą kraj w najbliższych dniach. W środę na południu i południowym wschodzie Polski spodziewane jest małe lub umiarkowane zachmurzenie i dzień upłynie tam bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju prognozowane jest umiarkowane, okresami duże zachmurzenie, z przelotnymi opadami deszczu, szczególnie na północy i częściowo w centrum, gdzie mogą również wystąpić lokalne burze. W czasie burz możliwe są opady do 15 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h.

Reklama

Prognoza pogody na środę, 23 lipca 2025 roku. Jaka będzie temperatura?

23 lipca 2025 roku termometry wskażą od 20 stopni Celsjusza na wybrzeżu, przez około 25 stopni Celsjusza w centrum, do 27 stopni Celsjusza na południu kraju. Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, a na południu miejscami słaby.

Jaka pogoda w nocy ze środy na czwartek? Prognoza pogody

W nocy ze środy (23 lipca) na czwartek (24 lipca) na północy i północnym zachodzie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami oraz miejscowymi, przelotnymi opadami deszczu, gdzie suma opadów może sięgnąć do 10 mm. Na pozostałym obszarze kraju noc będzie pogodna, z małym zachmurzeniem i bez opadów. Temperatura wyniesie od 13 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, Kaszubach i w rejonach podgórskich, do 17 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr będzie słaby, z kierunków południowych i południowo-zachodnich.