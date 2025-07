Tam będzie burzowo. Ostrzeżenie IMGW

Ostrzeżeniem I stopnia przed burzami dotyczy

woj. zachodniopomorskie

część woj. pomorskiego

lubuskiego

woj. świętokrzyskie

woj. śląskiego,

małopolskiego,

mazowieckiego,

lubelskiego

łódzkiego.

Porywy wiatry do 60 km/h

W czwartek, od 12:00 do 21:00, prognozowane są burze z opadami do 30 mm deszczu i porywami wiatru do 60 km/h. Niewykluczone są też lokalne opady gradu.

Tam może wystąpić grad

W mocy będą obowiązywać dalej ostrzeżenia I i II stopnia przed silnym deszczem z burzami dla

woj. podkarpackiego

części woj. pomorskiego,

wielkopolskiego,

kujawsko-pomorskiego,

małopolskiego

śląskiego, (tan prognozowana suma opadu może wynieść punktowo do 90 mm, a burzom towarzyszyć będzie wiatr do 60 km/h oraz grad)

Czym różnią się stopnie ostrzeżeń IMGW?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydaje ostrzeżenia pogodowe w dwóch głównych stopniach, które informują o potencjalnym zagrożeniu.

Ostrzeżenie I stopnia

Ostrzeżenie I stopnia oznacza, że warunki pogodowe sprzyjają wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk. Mogą one powodować straty materialne, a także stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. To sygnał, by zachować ostrożność i być przygotowanym na ewentualne utrudnienia.

Ostrzeżenie II stopnia

Gdy pojawia się ostrzeżenie II stopnia, sytuacja jest poważniejsza. Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą prowadzić do dużych strat materialnych. Co ważniejsze, stanowią one bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia. W przypadku II stopnia należy podjąć wzmożone środki ostrożności i śledzić komunikaty, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.