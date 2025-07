W niedzielę rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami dla całego kraju. W godzinach południowych sytuacja się pogorszyła. IMGW podniosło stopień ostrzeżenia z I na II dla województwa lubuskiego i południowej części województwa zachodniopomorskiego.

Instytut ostrzega, że w najbliższych godzinach nastąpi tam wzrost aktywności burz, które obejmą coraz większy obszar. Ze względu na przemieszczanie się kolejnych komórek burzowych przez ten sam rejon, sumy opadów mogą lokalnie osiągnąć nawet 30 mm. Dodatkowo, spodziewamy się porywów wiatru do 70 km/h oraz opadów gradu. Wyładowaniom atmosferycznym mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, które wyniosą do 35 mm, a miejscami nawet do 55 mm. Te ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 21:00.

Nowy alert RCB

Mieszkańcy województw lubuskiego i zachodniopomorskiego objęto również nowym alertem RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu i związanymi z nimi możliwymi gwałtownymi wezbraniami rzek. RCB apeluje: Śledź komunikaty pogodowe. Wcześniej, dla innych regionów, RCB ostrzegało także przed możliwymi przerwami w dostawie prądu.

Reklama

Reklama

Alarmujące prognozy dla południowej Polski

W dalszym ciągu bardzo niebezpiecznie będzie w południowej Polsce. Silne i bardzo silne opady deszczu, od 25 mm do 35 mm, wystąpią w województwie śląskim oraz w znacznej części świętokrzyskiego. Alerty obejmują również północną część województwa małopolskiego, północno-zachodnią część podkarpackiego i południowe krańce łódzkiego. IMGW ostrzega, że punktowo, w wyniku kumulacji opadu, sumy mogą osiągnąć około 50 mm. Do tego dojdą porywy wiatru do 75 km/h, miejscami do 85 km/h, oraz lokalne opady gradu. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk wynosi 70 procent. Ostrzeżenia II stopnia w tych regionach obowiązują od godziny 13:00 i potrwają do godziny 2:00 w nocy.

Burze: Alerty I stopnia

Pozostałe regiony kraju objęto alertami I stopnia przed burzami. Tam prognozowane burze przyniosą silne opady deszczu od 15 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie również może padać grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk wynosi 75-80 procent. Ostrzeżenia rozpoczęły się o godzinie 13:00 i będą obowiązywać do godziny 21:00 w zachodniej części kraju, a na pozostałym obszarze do godziny 2:00 w nocy.