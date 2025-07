Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że wszystkie ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu będą obowiązywały co najmniej do czwartku, do godziny 20:00. Zatem deszczowa aura nie opuści nas szybko.

Ostrzeżenia I stopnia

Ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują w województwach: podlaskim, wschodniej części warmińsko-mazurskiego, opolskim, południowej części podkarpackiego oraz wielkopolskim. Tam prognozuje się opady o natężeniu umiarkowanym i silnym. Suma opadów może osiągnąć od 50 mm do 70 mm, a punktowo nawet około 100 mm.

W środę spadnie miejscami od 10 mm do 20 mm deszczu, w nocy ze środy na czwartek od 15 mm do 35 mm. W czwartek spodziewamy się od 15 mm do 25 mm opadów, a w czasie burz punktowo do 35 mm.

Ostrzeżenia II stopnia

Ostrzeżenia II stopnia obowiązują w województwach: lubelskim, części podlaskiego, małopolskim, podkarpackim i mazowieckim. Tam prognozowana suma opadów wyniesie od 60 mm do 90 mm, a miejscami może osiągnąć 130 mm.

W środę spodziewamy się od 15 mm do 30 mm opadów, miejscami do 45 mm, w nocy ze środy na czwartek od 10 mm do 30 mm, a w czwartek – od 10 mm do 30 mm deszczu.

Ostrzeżenia III stopnia

Najwyższe ostrzeżenia, bo III stopnia, obowiązują w województwach: mazowieckim, łódzkim, części świętokrzyskiego, opolskiego i śląskiego. Tutaj prognozowana suma opadów to od 80 mm do 100 mm, a miejscami może wynieść nawet 140 mm.

W środę opady mogą wynieść od 30 mm do 50 mm, a w nocy od 10 mm do 30 mm.

Sytuacja na rzekach. Wzrost poziomów wody

W związku z intensywnymi opadami, w południowej Polsce obserwujemy podniesiony stan wody w rzekach. Rzeka Sękówka przekroczyła już stan alarmowy. Natomiast rzeki Biała, Dunajec i Białka znajdują się powyżej stanu ostrzegawczego. Ich poziom może wzrosnąć do poziomu alarmowego w czwartek, co oznacza konieczność zachowania szczególnej ostrożności w ich okolicach. Służby monitorują sytuację na bieżąco.