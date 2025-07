W niedzielę rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pogodowe dla całej Polski. Najpoważniejsza sytuacja czeka mieszkańców pięciu województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Dla tych regionów obowiązuje alert RCB.

Meteorolodzy prognozują tam silne i bardzo silne opady deszczu, które miejscami osiągną od 25 mm do 35 mm. Punktowo, w wyniku kumulacji, suma opadów może wynieść nawet około 50 mm. Do tego dojdą porywy wiatru do 75 km/h, lokalnie nawet do 85 km/h. W niektórych miejscach może również spaść grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk wynosi 70 proc. Ostrzeżenia II stopnia wchodzą w życie o godzinie 13:00 i potrwają do godziny 2:00 w nocy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa już wysłało wiadomość: "Przygotuj się na możliwe przerwy w dostawie prądu. Śledź komunikaty pogodowe".

Burze w Polsce. Ostrzeżenia I stopnia

Pozostałe regiony Polski objęto alertami I stopnia przed burzami. Tam również spodziewamy się silnych opadów deszczu, od 15 mm do 35 mm, oraz porywów wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwe są opady gradu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk to 75-80 proc. Ostrzeżenia I stopnia zaczną obowiązywać o godzinie 13:00. W zachodniej części kraju potrwają do 21:00, a na pozostałym obszarze do 2:00 w nocy.

Reklama

Co oznaczają alerty IMGW?