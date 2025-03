Pogodowe zmiany na horyzoncie

Najbliższe dni będą miały mieszany charakter pogodowy. Na początek weekendu (07-08.03) Polska pozostanie pod wpływem wyżu z centrum nad Morzem Czarnym, co zapewni słoneczną i ciepłą pogodę. Temperatura w piątek wahać się będzie od 14°C na północy do 19°C na południu, a wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, zwłaszcza w rejonach podgórskich Karpat, gdzie w porywach może osiągać 70 km/h.

Noc z soboty na niedzielę będzie mroźna, z minimalnymi temperaturami od –3°C do 2°C. W wielu miejscach wystąpią zamglenia i lokalne mgły. W sobotę będzie nadal bardzo słonecznie, a temperatury maksymalne wyniosą od 13-14°C na północy do 18°C na południu.

Niedziela i poniedziałek przyniosą wzrost zachmurzenia, ale opady jeszcze się nie pojawią. W dniach tych temperatura będzie wciąż utrzymywać się na dość wysokim poziomie: od 11°C do 13°C na północy do 18-19°C na południu. W nocy temperatura minimalna wyniesie od –1°C do 4°C. Wiatr będzie słaby, miejscami porywisty, z kierunków wschodnich i południowych.

Gwałtowne ochłodzenie - od kiedy?

Z kolei od wtorku (10.03) nastąpi gwałtowne ochłodzenie, kiedy to Polska znajdzie się pod wpływem niżu z frontami atmosferycznymi. Na północy kraju temperatura spadnie do 4-8°C, a na południu, szczególnie w rejonach górskich, przewidywane są przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W nocy z środy na czwartek w wielu miejscach północnej Polski temperatura spadnie poniżej 0°C, osiągając –3°C.

Szczegółowa prognoza hydrologiczna

W najbliższych dniach, z uwagi na suchą pogodę, na rzekach w Polsce będzie dominować stabilizacja stanów wody i ich spadki. Jednakże od wtorku, po rozpoczęciu opadów deszczu i śniegu, możemy spodziewać się wzrostów stanów wody, szczególnie w dorzeczach Wisły i Odry.