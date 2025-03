Alert IMGW o oblodzeniu

Pogoda pozostanie pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu i śniegu. W Karpatach spadnie od 1 do 2 cm śniegu. Temperatury wyniosą od -3°C na wschodzie i południu do 3°C na Wybrzeżu. IMGW wydało ostrzeżenia o oblodzeniu dla wschodniej i południowej Polski. Alerty obowiązują od 22:00 do 8:00 rano. Wiatr słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu porywy do 50 km/h. Alert dotyczy woj. podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego, dla południowych powiatów woj. dolnośląskiego, wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego oraz wschodu i południa woj. śląskiego i mazowieckiego.

Niedziela będzie pochmurna

Na zachodzie pojawią się rozpogodzenia, ale na wschodzie nadal będzie padać deszcz i śnieg. W górach można spodziewać się kolejnych opadów śniegu. Na Pomorzu i Wybrzeżu głównie deszcz. Temperatury od -2°C w rejonach podgórskich do 7°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i Wybrzeżu w porywach do 50 km/h.

Noc z niedzieli na poniedziałek. Mróz na południu

Na zachodzie pojawią się większe przejaśnienia. W całej Polsce możliwe opady deszczu ze śniegiem, a w górach – śniegu. Najniższe temperatury na Podhalu: do -7°C. Na pozostałym obszarze od -4°C do 4°C na Wybrzeżu. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu w porywach do 65 km/h.