Najbliższe dni będą jeszcze ciepłe. W nocy z wtorku na środę oprócz mgieł na zachodzie, północy i w centrum mogą pojawić się także słabe opady deszczu. Temperatura wyniesie od minus 2 st. C na wschodzie i na Podhalu do 4 st. C na zachodzie. Środa będzie pochmurna w całym kraju, jedynie na Podkarpaciu może być słonecznie. Temperatura w środę będzie się wahać od 5 st. C na wschodzie do 10 st. C na południu kraju. Wiatr pozostanie słaby w całej Polsce.

Noc ze środy na czwartek będzie pochmurna w całym kraju. Pojawią się opady deszczu, lokalnie w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach samego śniegu. Temperatura spadnie do minus 1 st. C na wschodzie, 3 st. C w centrum i 5 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, a nad morzem umiarkowany.

Od czwartku ochłodzenie

Ciepła pogoda utrzyma się w Polsce do czwartku. Popołudniami będzie od 6-7 st. C na północy do 10-12 st. C na południu i południowym zachodzie. W piątek, w weekend oraz na początku przyszłego tygodnia wróci łagodna zima. Do Europy Środkowej napłynie zdecydowanie zimniejsze powietrze.

Reklama

W sobotę 1 marca, pierwszego dnia meteorologicznej wiosny termometry mogą pokazać miejscami maksymalnie około 6-7 st. C - podaje tvnmeteo.pl. W marcu ma się pojawić się kolejny zimowy epizod. Stanie się tak dlatego, że że ciepłe masy wypchną wir polarny z jego macierzystego rejonu i zepchną zimne masy powietrza nad Amerykę Północną i Europę. W Polsce może oznaczać to może przynieść chwilowy spadek temperatury do -10 st. C.

Reklama

Marzec będzie ekstremalnie suchy

Po 10-12 marca możemy spodziewać się opadów deszczu ze śniegiem i śniegu, a także fali mrozu. Temperatura w Polsce może wynieść -12/-13 st. w ciągu nocy. Tak ma być do 20 marca. Złą informacją jest także to, że marzec ma być wybitnie suchy. To bardzo zła wiadomość dla budzącej się przyrody. Brak również zapasu wody w pokrywie śnieżnej. Jak podaje tvnmeteo.pl prognozowane odchylenie sum opadów miesięcznych od normy ma być drastyczne, szczególnie na południowym wschodzie Polski.