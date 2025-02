Nad północną Europę nasuwa się silny wyż, który sprowadza do naszego regionu chłodne i suche powietrze – informuje TVN Meteo. Układ ten zatrzyma napływ cieplejszych mas powietrza znad Atlantyku.

Drastyczne ochłodzenie w całej Polsce. Nawet -16 stopni

W nadchodzących dniach prognozowany jest spadek temperatury. We wtorek najcieplej będzie na zachodzie kraju oraz w rejonach nadmorskich – do 4-5 st. C. We wschodnich i północno-wschodnich regionach termometry wskażą wartości poniżej 0 st. C, a szanse na opady śniegu będą niewielkie.

Noc z wtorku na środę przyniesie spadek temperatury do -12 st. C na wschodzie i około -1 st. C w pasie nadmorskim. Najchłodniej będzie w dolinach podgórskich Karpat oraz Bieszczad, tam możliwe spadki temperatury do nawet -16 st. C.

Ocieplenie, a później gwałtowna zmiana pogody

W środę słoneczna aura utrzyma się we wschodniej części kraju, natomiast od zachodu zacznie napływać układ niskiego ciśnienia. Maksymalne temperatury w większości regionów wyniosą od 1 do 5 st. C. Zdecydowana zmiana pogody nastąpi w czwartek, kiedy to prognozowany jest napływ wilgotnych mas powietrza, a na zachodzie i południu kraju spodziewane są opady śniegu.

W czwartek temperatury wyniosą od 2 do 5 st. C w większości kraju, z wyjątkiem północno-wschodnich regionów, gdzie spodziewane są mrozy od -10 do -8 st. C. Podobne warunki utrzymają się w piątek (14 lutego), po czym przewidywane są nagłe spadki temperatury.

W weekend opady stopniowo będą ustępować, a sytuacja baryczna ulegnie zmianie. Do Polski napłynie mroźne powietrze z północy, co spowoduje powrót ujemnych temperatur w całym kraju.