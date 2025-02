W Polsce najbliższym czasie pojawi się prawdziwa zima. Temperatura spadnie nawet do minus 16 stopni Celsjusza. Pojawią się także spore opady śniegu. W fazę silnego ochłodzenia wkroczyć mamy w Walentynki. Zimna pogoda utrzyma się dosyć długo. W prognoza widać także widać "malowniczy jęzor zimna", sięgający z głębi Rosji aż po francuskie Lazurowe Wybrzeże.

Jak informuje tvnmeteo.pl efektem odkształceniem wiru polarnego jest to, że temperatura znacznie się obniży. Powrócą zimne masy powietrza znad Arktyki lub z głębi Rosji. W efekcie w drugiej połowie lutego i na przełomie lutego i marca może pojawić się prawdziwa zima. Temperatura znacznie się obniży, niewykluczone są obfite opady śniegu.

Ostrzeżenie IMGW przed mrozami

Ostrzeżenie IMGW dotyczy pięciu powiatów. w województwie małopolskim i podkarpackim:

Reklama

powiaty nowotarski,

tatrzański,

bieszczadzki,

leski,

sanocki.

Reklama

Alerty obowiązują ono od północy we wtorek 11 stycznia do środy 12 stycznia do godz. 8. Na południu Polski, również w rejonach podgórskich, prognozowane są silne zamglenia. Wiatr będzie słaby, na zachodzie okresami umiarkowany, wschodni i północno wschodni. Według informacji przekazanych przez IMGW na platformie X, najgrubsza pokrywa śnieżna notowana jest w górach; na stacji Śnieżka - 70 cm pokrywy, na stacji Dolina Pięciu Stawów - 66 cm pokrywy, Kasprowy Wierch - 58 cm, Jakuszyce - 36 cm śniegu, Śnieżnik - 11 cm, Bukowina Tatrzańska- 1 cm, Zakopane i Białystok - 1 cm.

Silne ochłodzenie w Walentynki

W prognozach dla Polski na drugą połowię lutego widać konkretny mróz - podaje portal. W fazę silnego ochłodzenia wkroczyć mamy w Walentynki. Zimna masa powietrza nadciągnie z północnego wschodu i rozleje się nad Europą. Około 18-19 lutego w prognozach widać "malowniczy jęzor zimna", sięgający z głębi Rosji aż po francuskie Lazurowe Wybrzeże. W Polsce około 20 lutego temperatura nocami spadać ma poniżej -10 st. C. Później nawet do -16 st. C.

Pojawią się też opady śniegu. W drugiej połowie lutego śnieg ma padać ma od Rosji po Francję i Włochy. W Polsce na Pomorzu spadnie do 5-10 centymetrów, a w obszarach podgórskich i górskich do 20-40 cm śniegu. Na pozostałym obszarze kraju - do 1-3 cm. "Dziś w nocy, w Tatrach i Bieszczadach, w dolinach górskich prognozuje się temperaturę od -16 st. C do -12 st. C. Temperatura maksymalna w dzień od -1 st. C do 2 st. C" ostrzega IMGW na platformie X.