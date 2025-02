Jak informuje tvnmeteo.pl efektem odkształceniem wiru polarnego jest to, że temperatura znacznie się obniży. Powrócą zimne masy powietrza znad Arktyki lub z głębi Rosji. W efekcie w drugiej połowie lutego i na przełomie lutego i marca może pojawić się prawdziwa zima. Temperatura znacznie się obniży, niewykluczone są obfite opady śniegu.

Silne ochłodzenie w Walentynki

W prognozach dla Polski na drugą połowię lutego widać konkretny mróz - podaje portal. W fazę silnego ochłodzenia wkroczyć mamy w Walentynki. Zimna masa powietrza nadciągnie z północnego wschodu i rozleje się nad Europą. Około 18-19 lutego w prognozach widać "malowniczy jęzor zimna", sięgający z głębi Rosji aż po francuskie Lazurowe Wybrzeże. W Polsce około 20 lutego temperatura nocami spadać ma poniżej -10 st. C. Później nawet do -15 st. C.

Pojawią się też opady śniegu. W drugiej połowie lutego śnieg ma padać ma od Rosji po Francję i Włochy. W Polsce na Pomorzu spadnie do 5-10 centymetrów, a w obszarach podgórskich i górskich do 20-40 cm śniegu. Na pozostałym obszarze kraju - do 1-3 cm.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Meteorolodzy zastrzegają, że pogoda może się jeszcze zmienić, a prognozy długoterminowe mają niski procent sprawdzalności. Na pewno wiadomo natomiast, że w niedzielę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od minus 2 st. C, minus 1 st. C miejscami na północnym wschodzie, około 2 st. C na północy i w centrum, do 6 st. C, 7 st. C na południu i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo - wschodni i wschodni.

W poniedziałek synoptycy przewidują zachmurzenie małe, okresami, zwłaszcza na północnym wschodzie, wzrastające do umiarkowanego. Temperatura maksymalna od 1 st. C do 4 st. C, chłodniej na północnym wschodzie od minus 3 st. C do 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.