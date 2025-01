Pogoda niedługo stanie na głowie. Przez ostatnie dni pogoda była wyjątkowo wiosenna. Temperatury oscylowały w okolicach nawet 12 st. C. Jednak synoptycy zapowiadają zmianę. Już w najbliższym czasie czeka nas powrót zimy.

Nadciąga atak zimy w lutym. To będzie niezwykły przewrót

Od piątku zacznie się stopniowe ochłodzenie – w ciągu dnia temperatura spadnie do 6-8 st. C, a w weekend osiągnie już tylko 3-5 st. C, przy nocnych spadkach lekko poniżej 0 st. C. To jednak dopiero zapowiedź znacznie większego ochłodzenia, które nadejdzie w kolejnych dniach.

W nadchodzącą sobotę nastąpi zauważalna zmiana w pogodzie. 1 lutego – według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – minimalne temperatury będą wahać się od -2 st. C na południu do 3 st. C na wybrzeżu. W rejonach podgórskich będzie jeszcze chłodniej – z wartościami od -5 do -3 st. C. Istnieje duża szansa, że w wielu miejscach krajobrazy ponownie pokryje biel.

Mróz i śnieg przypomną o sobie. Gdzie będzie najzimniej?

W niedzielę (2 lutego) czeka nas pochmurna pogoda z przelotnymi opadami śniegu, a w niektórych miejscach także deszczu ze śniegiem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, że minimalne temperatury wyniosą od -4 do -1 st. C. Na terenach podgórskich będzie zimniej – z temperaturami od -7 do -5 st. C, natomiast w rejonach nadmorskich spodziewane jest ocieplenie. Maksymalne temperatury będą wahać się od 0 do 3 st. C, a w górach zaledwie od -3 do 0 st. C.

Wiele wskazuje na to, że w poniedziałek i wtorek również czeka nas zimowa pogoda. Minimalna temperatura wahać się będzie od -5 do -1 st. C, a w rejonach podgórskich spadnie nawet do -10 st. C. Wiatr ma być umiarkowany, ale w niektórych momentach możliwe są porywy.