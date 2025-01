Prognozy pokazują, że niże i fronty atmosferyczne będą "zatrzymywać się" na granicy polsko-niemieckiej, co ograniczy ilość deszczu i śniegu w naszym kraju.

Klimatyczny armagedon? Polska na krawędzi katastrofalnej suszy [DŁUGOTERMINOWA PROGNOZA POGODY]

Reklama

Obecny układ baryczny nad Europą nie sprzyja ani zimowej aurze, ani intensywnym opadom. Układy wysokiego ciśnienia dominujące na wschodzie i południu kontynentu napływają również do Polski, przynosząc łagodne temperatury. Sporadyczne fronty atmosferyczne pojawiają się tylko na krótko, ale nie przynoszą dużych opadów.

W prognozach długoterminowych widoczna jest wyraźna granica między obszarami o częstych opadach a tymi, gdzie deszczu brakuje. Granica ta przebiega w pobliżu zachodnich granic Polski, stąd niewiele deszczu i śniegu. Jak informują synoptycy, taki stan oznacza groźbę poważnej suszy na wiosnę.

Susza w lutym? To może być początek poważnych problemów

Podczas gdy w lutym w krajach zachodniej i północnej Europy w kolejnych dniach spodziewane są intensywne opady,w Polsce deszcz i śnieg pojawią się jedynie lokalnie. W zachodnich województwach spadnie około 10 mm wody, natomiast w południowo-wschodniej części kraju mogą nie wystąpić żadne opady. Wraz z brakiem deszczu pojawi się więcej słońca, a temperatury będą oscylować wokół 10 st. C.

Jak wskazują prognozy luty ma być w Polsce suchy i ciepły. Taka sytuacja zwiększa ryzyko suszy. Jeżeli również wiosna okaże się ciepła i bezdeszczowa, a na to wskazują meteorolodzy, może to doprowadzić do poważnych problemów z niedoborem wody i negatywnie wpłynąć na ekosystemy w Polsce.

Źródło: MEDIA