Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW - intensywne opady śniegu

Alarmy pierwszego stopnia przed obfitymi opadami śniegu wydano w województwach:

części zachodniopomorskiego

w zachodniej części pomorskiego

Synoptycy przewidują opady śniegu, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 centymetrów. Alerty ważne będą od godz. 9 w środę do godz. 9 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW - ulewy

Ulewy mogą pojawić się w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Ostrzeżenie będzie w mocy do godz. 9 w środę.

Ostrzeżenia IMGW - oblodzenia

małopolskim, w powiatach położonych na południu regionu, gdzie alarmy ważne będą w godzinach 11-15 w środę

śląskim, w powiatach południowych, gdzie groźna aura utrzyma się w godzinach 11-15 w środę

podkarpackim, w powiatach południowych, gdzie ostrzeżenia będą w mocy w godzinach 14-18 w środę.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza obniży się do około 0 st. C, przy gruncie do -2 st. C.

Ostrzeżenia IMGW - silny wiatr

Alarmy przed silnym wiatrem obowiązują w województwach:

część zachodniopomorskiego

części pomorskiego

części warmińsko-mazurskiego

śląskim, w powiatach południowych;

małopolskim;

części świętokrzyskiego

podkarpackim, poza powiatami północnymi.

Alarmy na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim oraz Warmii i Mazurach ważne będą do godz. 13 w środę. Na Śląsku - do godz. 8 w środę, na Podkarpaciu o godz. 12 w środę, a w Małopolsce o godz. 11 tego samego dnia. W woj. świętokrzyskim alarmy ważne będą w godzinach 8-11 w środę.

Prognoza pogody na środę

W środę synoptycy przewidują zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu i północy kraju miejscami prognozowane sumy opadów wyniosą od 10 mm do 15 mm. W górach możliwy będzie przyrost pokrywy śnieżnej od 4 cm do 7 cm. Nad morzem lokalnie możliwe burze.

Termometry wskażą od 1 st. C do 5 st. C na przeważającej części kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny z kierunków zachodnich i północno-zachodnich. Na wybrzeżu porywy wiatru do 65 km/h, w górach do 100 km/h. Z upływem dnia porywistość wiatrów będzie słabnąć, Podczas opadów śniegu wiatr może powodować zawieje śnieżne i ograniczać widzialność do 200 m, a w górach poniżej 200 m.

