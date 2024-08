W nadchodzący weekend rozpocznie się w Chorwacji nowa fala upałów. Nad wybrzeżem Adriatyku należy oczekiwać temperatur sięgających 40 stopni Celsjusza - zapowiedział Vakula. W kontynentalnej części kraju mieszkańcy odetchną przynajmniej w nocy, nad Adriatykiem jednak i one będą upalne - ostrzegł meteorolog.

"Ponadprzeciętne temperatury"

Musimy się dostosować, ponieważ w drugiej połowie sierpnia będziemy się mierzyć z ponadprzeciętnymi temperaturami, zwłaszcza na południu Chorwacji - dodał.

Pod koniec tego tygodnia i na początku nowego Adriatyk będzie w przeważającej mierze bezchmurny, z jeszcze cieplejszymi nocami i przeważnie gorącymi dniami. Ryzyko wystąpienia fali upałów, która może mieć wpływ na zdrowie, będzie dlatego bardzo wysokie - wynika z krótkoterminowej prognozy pogody w Chorwacji.

Upały w Polsce

Upały do 40 st. C miały nadejść także do Polski - tak przynajmniej zapowiadały prognozy długoterminowe. Ostatnie prognozy synoptyków IMGW pokazują jednak, że temperatury nie powinny przekroczyć 32-35 stopni Celsjusza.

"Z każdym dniem powinno być coraz cieplej, w środę i w czwartek temperatura maksymalna powietrza przekroczyć może 30 st. C. Od środy powrócą też burze, początkowo na zachodzie kraju, a w czwartek padać i grzmieć może w całej Polsce" – przewidują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.