Jak zapowiada IMGW na platformie X w przyszłym tygodniu, od poniedziałku czekają nas upały do ok. 34 stopni Celsjusza. "Model GSF prognozuje jeszcze wyższe temperatury do niemal 40 st. C, należy jednak podchodzić do wyliczeń tego modelu z dużą rezerwą" zastrzega IMGW, dodając, że w przypadku prognoz pogody na okres dłuższy niż 7 dni, sprawdzalność wynosi tylko 50 proc., a więc jest niska. Według modelu GSF najbardziej upalnie ma być w czwartek 15 sierpnia.

Już jednak we wtorek 13 sierpnia temperatura w centrum Polski sięgnie 34 stopni C w cieniu. Do poniedziałku jednak nie będzie cieplej niż 29 st. C.

Prognoza pogody na czwartek 8 sierpnia

W czwartek 8 sierpnia z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będzie strefa przelotnych opadów deszczu oraz burz. Miejscami burzom towarzyszyć mogą intensywne opady deszczu i silny oraz porywisty wiatr. Przewidywana maksymalna temperatura to 28 st. C na wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko nad morzem okresami dość silny i porywisty, zachodni i północno-zachodni.

Prognoza pogody na piątek 9 sierpnia

Piątek będzie na ogół pogodny, tylko na północy oraz południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Najchłodniej na północy, od 22°C do 25°C, najcieplej na południu i zachodzie – do 28°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie i północy umiarkowany i porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

W sobotę i niedzielę zachmurzenie na ogół duże i przelotny deszcz możliwy w północnej połowie kraju. Tutaj też najniższe temperatury, w sobotę od 23 st. C na północy do 28 st. C w centrum, w niedzielę od 27 st C na północy do 31 st. C w centrum. Chłodniej będzie tylko nad samym morzem, od 20 st. C do 24 st. C. Najwięcej błękitnego nieba powinno być na południu kraju, tam też upał - w sobotę od 28 st C do 31st C, w niedzielę od 31st C do 33 st. C.