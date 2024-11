IMGW wydaje ostrzeżenia: Silny wiatr do 85 km/h

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o niebezpiecznych porywach wiatru, które mogą osiągać nawet 85 km/h.Ostrzeżenia obowiązują przede wszystkim w regionach północnych i południowych kraju. Najbardziej narażone są tereny górskie, gdzie od rana rejestrowano wyjątkowo silne podmuchy.

Intensywne opady i spadek temperatury

Wtorkowa pogoda przyniesie opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a miejscami nawet śniegu. Na północy kraju pokrywa śnieżna może osiągnąć do 5 cm, a w rejonie Sudetów – nawet 20 cm. Spodziewane są również zawieje śnieżne, które utrudnią widoczność, ograniczając ją do zaledwie 200 metrów.

Oblodzenia utrudnią ruch na drogach

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem obejmują znaczną część Polski południowej. Mokre nawierzchnie dróg i chodników mogą zamarzać, szczególnie w godzinach nocnych i porannych. Minimalna temperatura spadnie miejscami do -2°C, a przy gruncie nawet do -3°C. Kierowcy oraz piesi powinni zachować szczególną ostrożność.

Żółte alerty meteorologiczne dla wielu regionów

Od godziny 10:00 obowiązują żółte alerty przed intensywnymi opadami deszczu w powiecie kłodzkim oraz przed wzrostami poziomu wód w dorzeczu Nysy Kłodzkiej. W godzinach popołudniowych ostrzeżenia zostaną rozszerzone na większość kraju, a szczególnie trudne warunki wystąpią na południu.

Apel o ostrożność i śledzenie komunikatów

Meteorolodzy podkreślają, że wiatr może powodować przewracanie przedmiotów, co stanowi zagrożenie dla osób przebywających na otwartej przestrzeni. IMGW apeluje, by zachować ostrożność na drogach i przygotować się na trudne warunki pogodowe. Śledźcie ostrzeżenia i dostosujcie swoje plany do aktualnej sytuacji pogodowej – przypominają eksperci.