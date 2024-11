Kiedy spadnie śnieg w Polsce? Padła dokładna data

Zimne wieczory i poranki przypominają o nadchodzącej zimie. Kierowcy zaczynają myśleć o zmianie opon na zimowe. Wielu zastanawia się, czy zdąży z wizytą u wulkanizatora jeszcze przed pierwszymi opadami śniegu.

Synoptycy wskazują, że najbliższe tygodnie przyniosą kolejne chłodne epizody. W okolicach 17-18 listopada przewiduje się większe opady śniegu na nizinach oraz formowanie się pokrywy śnieżnej, zwłaszcza we wschodniej i południowej części kraju.

Reklama

Jaka będzie zima w 2024 roku? Prognoza długoterminowa

Według danych IMGW w grudniu temperatura ma się wpisywać w wieloletni trend, nie odbiegając od wartości z ostatnich dekad. Widoczne są jednak prognozy wskazujące, że opady atmosferyczne mają być obfite i zdecydowanie powyżej normy w całym kraju.

Z kolei wstyczniu 2025 roku niemal w całym kraju możemy spodziewać się średniej temperatury od 1,5 do 2 stopni powyżej normy, natomiast na północnym wschodzie nawet od 2 do 2,5 stopnia powyżej normy.

Luty przyszłego roku także będzie cieplejszy niż zwykle – od 1 do 1,5 stopnia Celsjusza na południu do 1,5 do 2 stopni na pozostałym obszarze kraju.