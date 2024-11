Ostrzeżenie I stopnia przed silnym wiatrem zostało ogłoszone dla północnych krańców województw: zachodniopomorskiego i pomorskiego, w tym dla powiatów: Świnoujście, kamieński, gryficki, kołobrzeski, koszaliński, Koszalin, sławieński, słupski, Słupsk, lęborski, wejherowski, pucki, Gdynia, Sopot oraz Gdańsk.

W tych rejonach prognozowane są porywy wiatru do 80 km/h, a średnia prędkość osiągnie 50 km/h. Alert obowiązuje od niedzieli, godz. 14:00, do wtorku, 19 listopada.

IMGW ostrzega: Silny wiatr zagraża północy i południu Polski

Podobnie, na południu Polski, w rejonach górskich, także obowiązuje ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Dotyczy to powiatów: cieszyński, bielski, Bielsko-Biała, żywiecki, wadowicki, suski, myślenicki, nowotarski, tatrzański, limanowski, nowosądecki, Nowy Sącz, gorlicki, jasielski, krośnieński, Krosno, sanocki, leski oraz bieszczadzki.

Wiatr na tych terenach będzie wiał z południowego zachodu, osiągając średnią prędkość do 45 km/h, w porywach do 75 km/h. W górach przewidywane są jednak znacznie silniejsze porywy – nawet do 100 km/h. Alert będzie obowiązywał do niedzielnego popołudnia i wieczora.

Zaleca się ostrożność i unikanie niepotrzebnych wyjść na zewnątrz, szczególnie w rejonach górskich oraz nadmorskich, gdzie wiatr może być niebezpieczny.

Źródło: IMGW, PAP