W najbliższych dniach czeka nas dynamiczna pogoda – zapowiadają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Silny wiatr da się we znaki zwłaszcza mieszkańcom północnych i południowych regionów, a pod koniec tygodnia możemy spodziewać się pierwszych oznak zimy

W sobotę Polska podzieli się na regiony z różnym charakterem pogody. Na północy, północnym wschodzie i wschodzie kraju dominować będzie zachmurzenie całkowite i opady deszczu lub mżawki. Z kolei na południowym zachodzie, a później także w centralnej i południowej części kraju, oczekiwane są rozpogodzenia.

Od godzin popołudniowych przewidujemy już rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na południu Lubelszczyzny, przez 5-7 st. C na wschodzie kraju, do 9 st. C na zachodzie, 8-9 st. C w Centrum i 10 st. C na południu – wskazała synoptyk IMGW Ewa Łapińska.

Wiatr będzie umiarkowany, ale w północnej Polsce i rejonach podgórskich osiągnie w porywach do 75-80 km/h.

Zima zaskoczy z impetem. W kilku województwach śnieg już w ten weekend

Noc z soboty na niedzielę przyniesie duże zachmurzenie w północnej i zachodniej Polsce, miejscami pojawią się przelotne opady deszczu.

Temperatura minimalna w rejonach podgórskich Podkarpacia, Małopolski, np. w Krakowie, wyniesie około minus 1 st. C i tam może wystąpić długo osadzająca się szadź – wyjaśniła Łapińska.

Na południowym wschodzie termometry pokażą od 1 do 2°C, a na północy i zachodzie kraju od 6 do 7°C.

Wiatr pozostanie umiarkowany, miejscami porywisty, osiągając 65 km/h nad morzem i nawet 110 km/h w Bieszczadach.

Niedziela z przelotnymi opadami i lokalnym śniegiem

Niedziela przyniesie pochmurną aurę z przelotnymi opadami deszczu na większości obszarów kraju. Wyjątkiem będzie południe, gdzie na Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce raczej nie będzie padać.

W górach możliwa słoneczna pogoda, natomiast na Pomorzu Zachodnim, Kaszubach i w Sudetach może wystąpić deszcz ze śniegiem, a nawet sam śnieg.

Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich, 6 st. C w Polsce Centralnej, 8 st. C nad morzem i do 9 st. C w Tarnowie czy Nowym Sączu – prognozuje Łapińska.

Wiatr pozostanie umiarkowany, osiągając w porywach 75 km/h nad morzem i 80 km/h w górach.

Zimowa aura w drugiej połowie tygodnia

Obecne ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują do soboty wieczorem na wybrzeżu oraz do niedzieli w rejonach podgórskich.

W kolejnych dniach nadal spodziewamy się silnego wiatru, głównie właśnie w Polsce północnej i na tych krańcach południowych – powiedziała synoptyk Ewa Łapińska.

Dynamiczna pogoda utrzyma się przez większą część tygodnia, a w jego drugiej połowie można spodziewać się zimowej aury. Przyszły tydzień szykuje nam się z dynamiczną pogodą i bardziej zimową aurą w drugiej części tygodnia– podsumowała Łapińska.

Źródło: IMGW, PAP