Działo się w nocy. IMGW donosi o przymrozkach

Miniona noc w Polsce była wyjątkowo chłodna. Najniższą temperaturę odnotowano w Jeleniej Górze (-3,4 st. C). W kilku innych miejscach także odnotowano ujemne wartości. Na południu Polski słupki rtęci pokazały od 1 do -2,4 st. C. Podobnie było w Łódzkiem, gdzie temperatura spadła do -2,3 st. C.

Na wysokości 5 cm nad ziemią najniższą temperaturę zarejestrowano w Zakopanem (-6 st. C). W Jeleniej Górze zarejestrowano -5 st. C, a w Suwałkach -4 stopnie poniżej zera. Najcieplej w tym przypadku było we Włodawie, gdzie termometry wskazały 5 st. C. Podobne wartości odnotowano na Podkarpaciu – od 0 do 4 st. C.

Taka będzie najbliższa noc. Zapowiedź IMGW

Najbliższa noc również zapowiada się chłodno. Najzimniej będzie na wschodzie Polski, gdzie lokalnie temperatura spadnie do 0 st. C.

"Temperatura około 4 st. C w centrum, do 9 st. C na zachodzie. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około -1 st. C. Najcieplej na wybrzeżu, około 11 st. C. Na wschodzie spadek temperatury przy gruncie do -3 st. C" – zapowiadają synoptycy.

Eksperci przestrzegają przed silnym wiatrem, który na wybrzeżu może osiągać prędkość nawet 60 km/h, a miejscami w rejonach podgórskich Sudetów do 90 km/h.