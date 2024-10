Reklama

Centrum tego układu przemieści się w kierunku Litwy i Białorusi, jednak już pod koniec dnia na zachodzie Polski zacznie oddziaływać zatoka niżowa znad Morza Północnego, niosąc ze sobą chłodne, arktyczne powietrze.

W Warszawie ciśnienie atmosferyczne w południe wyniesie 1010 hPa, z tendencją spadkową.

Arktyczne powietrze, silny wiatr i burze. IMGW ostrzega przed zmianą pogody [PROGNOZA NA WEEKEND]

Sobota w większości kraju przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, szczególnie w południowej części Polski, gdzie okresowo może wzrastać do dużego. Na południowych krańcach Śląska, Małopolski i Podkarpacia możliwe będą słabe, przelotne opady deszczu. W szczytowych partiach Tatr można spodziewać się opadów deszczu ze śniegiem. Początek dnia na południowym zachodzie i w centrum może być mglisty, z widzialnością ograniczoną do 300 m.

Temperatury maksymalne wyniosą od 10 do 14°C, natomiast w rejonach podgórskich Karpat będzie chłodniej – od 7 do 10°C. Wiatr będzie słaby, początkowo zmienny, później przechodzący na południowo-wschodni. W Sudetach mogą wystąpić porywy wiatru do 60 km/h.

Noc: Zwiększające się zachmurzenie i deszcz od zachodu

W nocy zachmurzenie stopniowo wzrośnie od zachodu, osiągając poziom dużego i całkowitego. Po północy w zachodnich regionach Polski pojawią się opady deszczu, a na wschodzie kraju możliwe będzie silne zamglenie. Temperatury minimalne wyniosą od 3-4°C na południu i wschodzie, około 6°C w centrum i na Przedgórzu Sudeckim, aż do 10-12°C lokalnie na zachodzie i wybrzeżu.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale nad ranem zacznie wzmagać się w obszarach podgórskich, osiągając w porywach do 65 km/h. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru mogą dochodzić do 95 km/h, a w Karpatach do 60 km/h.

Niedziela: Intensywne opady, burze i silne wiatry

W niedzielę należy spodziewać się dużego zachmurzenia, choć na południowym zachodzie w drugiej połowie dnia możliwe będą przejaśnienia. Z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będą opady deszczu, miejscami o umiarkowanym natężeniu. W południowych, zachodnich i centralnych regionach Polski lokalnie mogą wystąpić burze, a suma opadów wyniesie od 5 do 15 mm, a miejscami nawet do 20 mm.

W górach, pod koniec dnia, w Sudetach deszcz przejdzie w opady deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu. Temperatury maksymalne wyniosą od 9 do 13°C, cieplej będzie na wybrzeżu i południu – od 14 do 16°C. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami dość silny. Na północnym wschodzie porywy mogą osiągnąć do 60 km/h, a na pozostałym obszarze kraju nawet do 85 km/h, zwłaszcza w czasie burz. W Sudetach porywy wiatru mogą dochodzić do 110 km/h, a w Karpatach do 90 km/h.