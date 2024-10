IMGW ostrzega przed silnymi porywami wiatru, które – poza górami – mogą osiągać do 85 km/h. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej radzi, by "zachować szczególną ostrożność podczas przebywania na zewnątrz".

Alerty IMGW przed silnym wiatrem. Gdzie będzie groźnie?

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla powiatów w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim dolnośląskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. Z kolei alerty drugiego stopnia obowiązują w województwie podkarpackim w powiatach bieszczadzkim, leskim i sanockim. Na tych obszarach należy spodziewać się silnych podmuchów.

Na zachodzie wiatr może osiągać prędkość 75 km/h, na Pomorzu i w okolicach nadmorskich nawet 80 km/h. W regionach podgórskich wiatr może dochodzić do 85 km/h, w wyższych partiach gór do 125 km/h, a w Bieszczadach nawet do 140 km/h. Na Bałtyku może wystąpićsztorm, który w porywach będzie osiągać 8 do 9 w skali Beauforta.

Groźna pogoda w Polsce. "Należy zachować szczególną ostrożność"

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przypomniał, aby w związku z silnym wiatrem zachować najwyższą ostrożność. "Dziś należy przygotować się do zagrożeń pogodowych i zachować szczególną ostrożność podczas przebywania na zewnątrz" – czytamy w komunikacie.

Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że "wędrowanie w takich warunkach stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia". Na górskie szlaki – pod naporem wiatru – mogą przewracać się drzewa lub spadać gałęzie.