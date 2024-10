Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował prognozę pogody, która obejmuje 10 dni. Jeśli przewidywania synoptyków się sprawdzą, wiele wskazuje na to, że w drugiej połowie października czeka nas bardzo miła niespodzianka.

Prognoza pogody na 10 dni. To nie koniec ciepłych dni

Najbliższy weekend zapowiada się dość chłodno. Na południu i wschodzie Polski termometry mogą wskazywać od 8 do 12 stopni Celsjusza. Z kolei w centralnej i zachodniej części kraju temperatura oscylować w okolicach 12–15 stopni Celsjusza. Na tym jednak kończą się złe wiadomości.

Według synoptyków IMGW w kolejnym tygodniu różnica temperatur zacznie się zmniejszać. Słupki rtęci poszybują w górą. Szczególne powody do radości mają mieszkańcy zachodniej części Polski. Tam w drugiej połowie tygodnia termometry wskażą 17 st. C. Chłodniej ma być na Podlasiu, Warmii i Mazurach – około 9 st. C.

Przed nami najcieplejszy weekend października. Nawet 20 stopni

19 października okaże się najcieplejszym dniem w tym miesiącu. W sobotę na północnym zachodzie temperatura może sięgnąć 20 st. C. W centralnych regionach i na północy przewidywane są wartości między 15 a 17 st. C. Natomiast na północnym wschodzie oraz na południu kraju będzie znacznie chłodniej – z temperaturami od 11 do 13 st. C.

W niedzielę, 20 października najcieplej znów będzie w rejonach zachodnich, gdzie termometry pokażą od 17 do 19 st. C. Tradycyjnie już najzimniej będzie na Podlasiu – 12 st. C. Z kolei w centralnej części Polski synoptycy spodziewają się 15 kresek powyżej zera.

Koniec roku w pogodzie. Będzie cieplej niż zwyklej

Długoterminowe prognozy IMGW wskazują, że ostatnie miesiące 2024 roku będą cieplejsze niż zazwyczaj. Podobna tendencja przewidywana jest na styczeń i luty nadchodzącego roku. Jednocześnie w listopadzie, grudniu, styczniu i lutym prognozowane są intensywniejsze opady na terenie całego kraju.