Z 30 na 31 lipca (z wtorku na środę) możemy spodziewać się wystąpienia zorzy polarnej – poinformowało Centrum Badań Kosmicznych PAN w mediach społecznościowych. Według prognoz istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia burzy magnetycznej (Kp 7), która stworzy idealne warunki do obserwacji tego spektakularnego zjawiska - przewiduje kierownik Centrum Prognoz Heliogeofizycznych Centrum Badań Kosmicznych PAN Łukasz Tomasik.

Przyczyną powstawania burz magnetycznych jest aktywności Słońca. Szczególnie intensywne są wtedy, gdy wiatr słoneczny niesie ze sobą chmurę plazmy, znaną jako wyrzut masy koronalnej (CME). Eksplozje te, uwalniające ogromne ilości energii mogą silnie zakłócać ziemskie pole magnetyczne, co z kolei wywołuje burze magnetyczne. Prognozy wskazują, że zorza będzie widoczna nad Polską. "To rzadka okazja, aby zobaczyć te kolorowe, tańczące światła na naszym niebie, dlatego warto poświęcić chwilę i spojrzeć w górę" – zachęca Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Zorza nad Polską. Gdzie obserwować?

Najlepszym punktem obserwacyjnym są miejsca oddalone od miejskich świateł, gdzie niebo będzie ciemniejsze. Warto także sprawdzić prognozy pogody, aby upewnić się, że niebo będzie wolne od chmur. Wtedy zorza może być najlepiej widoczna.

Gdzie będzie widoczna zorza nad Polską? "Nie zobaczymy jej z miast, a pod ciemnym niebem momentami dałoby się dostrzec mleczno-białe struktury nad północnym horyzontem. Z pewnością nie nastawiałbym się na kolorowe zorze widoczne tak dobrze jak te z 10 maja, ale jeśli ktoś je wtedy przegapił - dziś mógłby mieć frajdę!” pisze Karol Wójcicki.

Zorza nad Polską. Kiedy ją będzie widać?

Karol Wójcicki, prognozuje, że ok. 22 będzie widać pierwsze zorze polarne. Zagrożenie jest takie, że gdyby do uderzenia CME doszło w ciągu dnia, burza magnetyczna mogłaby zakończyć się przed zmierzchem w Polsce, czyli nie mielibyśmy szans jej zobaczyć. Amerykańska agencja NOAA prognozuje burzę magnetyczną G3. To mniej spektakularna zorza niż mieliśmy szansę obserwować nad Polską w maju. Na tyle jednak wyraźna, że będzie można ją uwiecznić na zdjęciach.