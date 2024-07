Według IMGW dzisiaj prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 15 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie spadnie grad. Burze - głównie na zachodzie kraju - pojawią się po południu i wieczorem. W czasie burz zapowiadane są opady do 15 mm. Jednak największym zagrożeniem będą porywy wiatru do 85 km/h.

Kolejną strefą z burzami jest południowy wschód. W trakcie burz opady spodziewane są tam do 15 mm i porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad. Na zachodzie. obojętne warunki biometeorologiczne w ciągu dnia pogorszą się do niekorzystnych. Na wsch. krańcach kraju pogoda przez cały dzień będzie niekorzystnie wpływała na organizm.

Prognoza pogody na czwartek, 4 lipca

W czwartek będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotny deszcz, po południu na północnym zachodzie, zachodzie oraz wschodzie i południowym wschodzie także burze, lokalnie z gradem. Suma opadów podczas burz wyniesie do 20 mm. Temperatura maksymalna to: od 18 st. C na północnym zachodzie, około 22 st. C w centrum, do 24 st. C na wschodzie, w rejonach podgórskich 17-19 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, miejscami porywisty, z kierunków zachodnich. W górach porywy wiatru do 60 km/h. Podczas burz - do 75 km/h.

Alerty IMGW

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla zachodniej części kraju. Wydano je w województwach: