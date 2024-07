W połowie tygodnia temperatura maksymalna będzie wynosić niewiele więcej niż 20 st. C, to spadek o 10-15 st. C w stosunku do ostatniej niedzieli. Wraz z ochłodzeniem zwiększy się prędkość wiatru, będziemy więc mogli odczuć ulgę po ostatnich dusznych dniach i parnych nocach. Upały powinny powrócić dopiero pod koniec tygodnia.

Później jednak, między 10 a 15 lipca, szykuje się powrót do upałów. Nad Europą - od Hiszpanii i Francji po Polskę i Ukrainę - pojawić ma się wg synoptyków - czapa gorąca, pod którą przy ziemi temperatura wzrosnąć może w Polsce do 35-37 stopni - podaje tvn.news. Szaleństwo trwać ma kilka dni, przy na ogół umiarkowanie rozwijającym się zachmurzeniu kłębiastym. Masa zwrotnikowa będzie zawierać znaczne ilości pary wodnej, co odbije się w silnym odczuciu pogody jako parnej z temperaturą odczuwalną rzędu 40 stopni.

Prognoza pogody na najbliższe dni

W poniedziałek jeszcze ciągle burzowo, zwłaszcza na wschodzie, gdzie burze mogą wystąpić już przed południem. Po południu zagrzmi również na zachodzie.W centrum kraju raczej bez burz, ale po południu przelotne opady. Burzom będą towarzyszyć opady deszczu, od 20 mm na zachodzie do 45 mm na wschodzie kraju. Lokalnie zwłaszcza na wschodzie kraju grad. Temperatura maksymalna od 19 st. C nad morzem do 28 st C na południowym wschodzie.

We wtorek chłodno, wietrznie i więcej chmur. Miejscami przelotne opady deszczu, na północy możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna od 19 st. C nad morzem, około 20 st. C w centrum, do 22 st. C na wschodzie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty zachodni i północno-zachodni. W Karkonoszach możliwa krupa śnieżna.W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W środę na ogół pogodnie, jednak po południu miejscami przelotne opady deszczu. Nadal chłodno. Temperatura maksymalna od 19 st. C do 23 st. C. Temperatura minimalna od 11 st. C do 14 st. C, w kotlinach górskich spadki do 10 st. C. Wiatr już osłabnie. W czwartek przelotne opady deszczu w północno-wschodniej części kraju, a na pozostałym obszarze burze. W piątek sporo chmur na północy i tam burzowo, na pozostałym obszarze więcej przejaśnień i przelotne opady deszczu. Na północy nadal chłodno, poza tym dość ciepło. Temperatura maksymalna od 17 st. C do 24 st. C.

Prognoza pogody na weekend. Zapowiada się upał

W sobotę pogodnie i coraz cieplej. Na południu temperatura maksymalna osiągnie 29 st. C, na pozostałym obszarze około 25 st. C, a tylko Suwalszczyzna chłodniejsza z temperaturą około 22 st. C. Na północnym zachodzie po południu może pokropić.

W niedzielę duży kontrast termiczny pomiędzy północnym zachodem a południowym wschodem. Na Pomorzu i Wielkopolsce temperatura maksymalna nie przekroczy 20 st. C, a we wschodniej i południowej Polsce będzie upalnie z temperaturą około 30 st. C.