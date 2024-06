W Polsce mamy od kilku dni prawdziwe lato, co oznacza, że temperatura daje się we znaki. Synoptycy zapowiadają nie tylko upalne dni, ale również noce, co oznacza, że ciężko będzie nam wypocząć. W drugiej połowie tygodnia należy spodziewać się też gwałtownych burz. IMGW wydał alerty dla znacznej części kraju, choć najgorzej będzie na południu i w centrum.