Na południowym wschodzie nastawiamy się na burze i opady deszczu lokalnie do 20 mm. Porywy mogą osiągać do 65 km/godz. W zachodniej części kraju w trakcie burz porywy wiatru do 85km/godz., a opady do 15 mm – przekazał synoptyk IMGW.

Pogoda w czwartek

Dodał, że wiatr będzie porywisty – południowo-zachodni i zachodni. Na przedgórzu sudeckim i południowym zachodzie kraju w porywach do 55 km/godz. Temperatura maksymalnie do 24 st. C na południowym wschodzie kraju. Najchłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem ok. 19 st. C.

W nocy przelotne opady deszczu i burze na północy i w zachodniej części kraju. Na Pomorzu temperatura do 9 st. C., w pozostałej części kraju do 14 st. C. Wiatr umiarkowany, w czasie burz w początkowych godzinach porywy wiatru do 70 km/godz. i opady do 15 mm. W Sudetach możliwa krótkotrwała mgła.

Pogoda w piątek

W piątek temperatura maksymalnie do 24 st. C. na południu kraju, najchłodniej na wybrzeżu – do 19 st. C.

Deszcz spadnie w całym kraju, będzie wiało porywiście, najsilniejsze porywy do 55km/godz. Jeszcze niewielkie opady deszczu i burze na północnych i południowych krańcach kraju, wiatr zachodni i południowo-zachodni do 55km/godz. – poinformował synoptyk.

Wyż znad Włoch nadchodzi

Jak podaje IMGW, południowa i centralna Europa będzie dostawać się w zasięg wyżu znad Włoch. Pozostała część kontynentu będzie pod wpływem niżów znad Skandynawii i Półwyspu Iberyjskiego. Polska znajdzie się w zasięgu klina wyżu znad Włoch. Z zachodu napływać będzie powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa. Przewidywany jest niewielki jego wzrost.

W nocy z piątku na sobotę temperatura do 15 st. C, na północy do 10 st. C. Pogodnie i bez opadów, słaby umiarkowany wiatr z południa i południowego zachodu. W kotlinach sudeckich lokalne mgły krótkotrwałe i porywisty wiatr na południu w rejonach podgórskich.