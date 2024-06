Uwaga: Nadciągają pierwsze, letnie upały

Typowo letnia aura zagościła na przeważającym obszarze Polski już w poniedziałek. Wtorek to kolejny dzień, w którym można spodziewać się dalszego wzrostu temperatur. Zgodnie z prognozami IMGW upałów na poziomie ok. 30°C mogą spodziewać się we wtorek mieszkańcy Podkarpacia. Wzrost temperatury do poziomu 29°C jest prognozowany we wtorek dla Małopolski, Śląska i województwa mazowieckiego. Najchłodniej – bo ok. 23°C – będzie nad morzem i na północnym zachodzie.

W kolejnych dniach intensywnie słoneczna pogoda będzie przerywana lokalnymi frontami burzowymi. W środę najwyższych temperatur można spodziewać się ponownie na wschodzie – tu prognozy upałów na poziomie do ok. 31°C. Nad morzem w środę znacznie się ochłodzi, do poziomu 16°C. Na zachodzie spodziewane są temperatury ok. 22°C.

Reklama

Reklama

W czwartek na przeważającym obszarze kraju słoneczna pogoda z temperaturami od ok. 19°C nad morzem do ok. 26°C na południowym zachodzie. Piątek to dzień powrotu upałów. Według wstępnych prognoz najwyższych temperatur mogą spodziewać się mieszkańcy zachodniej Polski – IMGW prognozuje nawet 33°C. Mieszkańcy centralnej i zachodniej Polski również muszą przygotować się na upały – początek weekendu przyniesie temp. do 30°C. Na wschodzie kraju przewiduje się maksymalnie do 28°C.

Burzowy początek lata

W tym tygodniu intensywnie słoneczna pogoda będzie przeplatana miejscowymi burzami, które lokalnie mogą przynieść intensywne opady deszczu lub deszczu z gradem. Lokalne komórki burzowe mogą pojawić się już we wtorek 18 czerwca. Silniejszego frontu burzowego można spodziewać się w nocy z wtorku na środę nad Polską północno-zachodnią.

W środę strefa burzowa przesunie się na wschód kraju – tam prognozowane są również burze z gradem i porywistym wiatrem. W czwartek zrobi się pogodniej, lokalne burze mogą powrócić w piątek. Dynamiczna, upalno-burzowa pogoda jest też przewidywana na nadchodzący weekend.

IMGW ostrzega przed upałami i burzami

IMGW wydało dziś ostrzeżenie 2. stopnia przed upałem dla części województwa podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 12:30 do środy – do godz. 19:30. Na tych terenach przewidywany jest lokalny wzrost temperatur do ok. 30°C. W nocy temperatury od 17°C do 19°C. Na północy i południowym wschodzie kraju ostrzeżenia 1 stopnia przed lokalnymi burzami z silnymi opadami deszczu.