Prognoza pogody: Powrót wysokich temperatur już we wtorek

Już we wtorek przewidywany jest powrót upałów. Choć w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże lub umiarkowane, może przelotnie popadać, to na południowym wschodzie temperatura może sięgać aż 31 stopni Celsjusza. Na północnym zachodzie 23 stopnie, w centrum – 28. Możliwe też burze z porywami wiatru do 75 kilometrów na godzinę i opady gradu.

W środę przerwa od upałów prawie w całym kraju

Środa zapowiada się zdecydowanie spokojniej. W całym kraju można spodziewać się zachmurzenia, przelotnych opadów i burz (także z gradem). Będzie znacznie chłodniej – minimalne temperatury wyniosą od tylko 12 do 17 stopni Celsjusza. Mieszkańcy południowo-wschodnich kranów Polski wciąż jednak będą mogli się cieszyć wysokimi temperaturami – tam temperatura może sięgnąć nawet do 30 stopni.

Prognoza upałów: W piątek najcieplej

Najcieplejszym dniem tego tygodnia będzie prawdopodobnie piątek. Prognozowane są wysokie temperatury na terenie całego kraju. Najzimniej na północnym wschodzie – 24 stopnie. Z kolei na zachodzie w wielu miejscach termometry mogą pokazać nawet 33 stopnie Celsjusza. Będzie słonecznie, na zachodzie większe zachmurzenie, jednak bez opadów.

Pogoda na weekend: Co nas czeka?

Czy gorący tydzień zwiastuje równie upalny weekend? Tym razem wszystko wskazuje na to, że będzie chłodniej. W sobotę burze i deszcze na terenie całego kraju. W centrum najcieplej – 27 stopni. Nad morzem można spodziewać się 19 stopni.

Niedziela z kolei przyniesie zachmurzenie i miejscami opady. Nie będzie też upalnie – od 18 do 22 stopni. Najcieplej będzie na wschodzie i południu kraju.