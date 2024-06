Ulewy i burze rozpoczną się już dzisiaj, w czwartek. W większej części kraju będzie pochmurnie i chłodno. Temperatury raczej nie przekroczą 20 stopni Celsjusza. Nieprzyjemna aura wiąże się też z pogorszeniem warunków biometeorologicznych. Prawie w całym kraju będą one niekorzystne lub bardzo niekorzystne. IMGW wydał alert I stopnia dla Gdyni, części województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, dwóch powiatów w województwie mazowieckim - żuromińskiego i sierpeckiego, a także dla części województwa dolnośląskiego. Lokalnie może wystąpić grad.

Reklama

Pogoda w piątek - pochmurno i dość chłodno

Jutrzejsza aura nie będzie w znaczący sposób odbiegać od dzisiejszej. W ciągu dnia należy spodziewać się małego lub umiarkowanego zachmurzenia. Przelotny deszcz może wystąpić w zachodniej części kraju, głównie w godzinach wieczornych. Temperatura wyniesie około 17 stopni w północno-wschodniej części Polski, 20 stopni w centrum i do 23 stopni na zachodzie. Wiatr powinien być raczej słaby. Mieszkańcy wschodnich części kraju powinni uważać na mgły, które mogą pojawić się w nocy i ograniczać widoczność do 500 m.

Reklama

Pogoda w sobotę - ciepło i deszczowo

W sobotę można liczyć na nieco wyższe temperatury niż przez ostatnie dni. Nad morzem i na północnym-wschodzie temperatura maksymalna wyniesie 24 stopnie. We wschodniej części kraju utrzyma się na poziomie 22-23 stopni, zaś w centrum termometry pokażą 25 stopni. Najcieplej będzie na południu i południowym-zachodnie. Tam temperatury mogą sięgnąć nawet 27 stopni Celsjusza.

Choć będzie nieco cieplej, dzień będzie raczej pochmurny. Największe zachmurzenia wystąpią na zachodzie. Mieszkańcy tego regionu muszą również przygotować się na burze, opady deszczu i miejscami gradu. IMGW prognozuje ostrzeżenie I stopnia dla województwa zachodniopomorskiego. Wiatr będzie raczej słaby do umiarkowanego. W czasie burzy w porywach może jednak osiągnąć 70 km/h.

Pogoda w niedzielę - burze w znacznej części kraju

W ostatni dzień weekendu burze prawdopodobnie obejmą większą część Polski. IMGW prognozuje ostrzeżenie I stopnia dla województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego i małopolskiego.

W ciągu dnia należy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. W centrum kraju mogą wystąpić deszcze, a w czasie burz również opady gradu. Temperatury wyniosą od 19 stopni Celsjusza nad morzem, do maksymalnie 26 stopni w centrum. Na południu termometry pokażą od 23 do 25 stopni, zaś we wschodniej i zachodniej części kraju utrzymają się na poziomie 23-24 stopni. Wiatr będzie raczej słaby do umiarkowanego.