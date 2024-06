Prognoza pogody na lato 2024

Wszyscy chcielibyśmy wiedzieć jakie będzie tegoroczne lato. Jak zaplanować wakacje, kiedy i dokąd wybrać się na urlop, by cieszyć się piękną pogodą. Choć długoterminowe prognozy nie zawsze się sprawdzają, meteorolodzy na podstawie dostępnych danych starają się przewidzieć pogodowe trendy na najbliższe tygodnie. Najnowszą prognozę od czerwca do września 2024 przygotowaną przez amerykańskich meteorologów (NOAA) podaje Centrum Modelowania Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pokazuje ona anomalię średniej temperatury powietrza i sumy opadów, a więc mówi jak będzie się różnić pogoda w ciągu najbliższych 4 miesięcy od normy klimatycznej z minionych 30 lat (1991-2020).

Pogoda w Polsce i Europie. Prognoza na czerwiec 2024

Reklama

Z modeli amerykańskich wynika, że w czerwcu średnia temperatura w Polsce nie będzie się różnić od normy klimatycznej. Nie powinno więc być ani znacznie cieplej ani chłodniej niż do tego przywykliśmy w czerwcu. Może jednak padać więcej niż zwykle. Według prognoz suma opadów może być wyższa od 5 do 20 mm.

Reklama

Ekstremalnie gorąco ma być na wschodzie i południu Europy. Tam anomalia średniej temperatury może wynieść nawet do 2,5 stopnia Celsjusza. W centralnej i zachodniej Europie nie powinno być dużo cieplej niż zwykle. Temperatury wyższe od 0,5 do 1,5 stopnia dotkną też kraje skandynawskie i Półwysep Iberyjski. W większej części Europy można się też spodziewać odbiegającej od normy sumy opadów. Mniej niż zwykle będzie padało jedynie w krajach południowo-zachodniej Europy.

Jaka będzie pogoda w lipcu?

W lipcu zarówno w Polsce jak i w całej Europie średnie temperatury będą wyższe od normy. W naszym kraju może być cieplej średnio o 0,5 do 1 stopnia Celsjusza, podobnie w większości krajów naszego kontynentu. Jeszcze większa anomalia temperatury jest przewidywana m.in. w Hiszpanii, we Włoszech i Grecji, gdzie może być goręcej o 1 do 1,5 stopnia Celsjusza. W większości krajów Europy opady nie powinny być większe niż zwykle. Więcej deszczu może padać jedynie w północnej części Włoch.

Czy urlop w sierpniu to dobry pomysł?

Pogoda w sierpniu będzie bardziej upalna niż w lipcu. Zwłaszcza w południowej części Polski, gdzie temperatura może być wyższa o 1-1,5 stopnia Celsjusza od normy. Podobnie wygląda mapa Europy. Na wschodzie kontynentu anomalia wyniesie od 0,5 do 1 stopnia, natomiast na południu Europy będzie cieplej o 1 do 2 stopni Celsjusza. Prognozowana jest też większa susza.

Prognoza na wrzesień 2024

We wrześniu w centralnej części Europy, m.in. w Polsce, temperatury zaczną wracać do normy. Pogoda powinna być typowa dla września. Temperatura wyższa od normy o 0,5 do 1,5 stopnia Celsjusza będzie się utrzymywać na wschodzie i południu Europy. Na południu kontynentu, nad Morzem Śródziemnym można się jednak spodziewać większych opadów.