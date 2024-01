Kiedy wróci zima? Długoterminowa prognoza pogody

W serwisie X 30 stycznia IMGW przedstawiło na swoim profilu długoterminową prognozę pogody na najbliższe 5 tygodni – od poniedziałku 5 lutego do niedzieli 10 marca.

Wspomniana prognoza swoim zasięgiem obejmuje jedne z ostatnich zimowych tygodni oraz okres ferii zimowych dla uczniów w kilku województwach. Możemy na jej podstawie prognozować, kiedy wróci zima, mróz i śnieżyce. Zagadnienia te są szczególnie istotne dla osób, które wybierają się w najbliższym czasie na zimowy wypoczynek oraz dla wszystkich tych, którzy jeszcze w czasie najbliższych tygodni marzą o skrzypiącym śniegu pod nogami.

Przedstawiona przez IMGW długoterminowa prognoza pogodyto długoterminowy model numeryczny ECMWF EPS. Prognoza ta przygotowana została na podstawie analizy dwóch czynników. Pierwszy z nich to anomalia średniej temperatury powietrza podane w stopniach Celsjusza względem lat 1991-2020. Natomiast drugi – anomalia sumy opadów podane w procentach względem lat 1991-2020.

Czy czeka nas mroźny koniec zimy?

Zgodnie ze wspomnianymi prognozami IMGW w ciągu najbliższych tygodni czeka nas kilka anomalii pogodowych. Już w pierwszym prognozowanym tygodniu, którym jest 6. tydzień roku (od 5 do 11 lutego), czekać mają nas temperatury wyższe niż zazwyczaj. Względem normy z lat 1991-2020 będzie to tydzień ciepły i możemy spodziewać się wysokich, dodatnich anomalii temperatury powietrza.

W kolejnych dwóch tygodniach – od 12 do 25 lutego – wystąpić mają normalne temperatury. Oznacza to, że średnia temperatura powietrza będzie w normie w stosunku do lat 1991-2020. Ostatnie dwa tygodnie prognozowanego okresu – od 26 lutego do 10 marca – mają być tygodniami chłodnymi. Anomalia średniej temperatury powietrza ma być niższa niż w okresie porównawczym. W związku z tym możemy spodziewać się chłodnego końca zimy.

Długoterminowa prognoza pogody: Opady

Długoterminowa prognoza pogody przygotowana przez IMGW obejmuje również opady atmosferyczne w okresie od 5 lutego do 10 marca. Mają one zawierać się w przedziale 72-359 proc. normy określonej na podstawie pomiarów z lat 1991-2020.

Z prognozy wynika, że 6. tydzień roku (od 5 do 11 lutego) będzie najbardziej mokrym spośród wszystkich pięciu prognozowanych tygodni. Wówczas – według IMGW – możemy spodziewać się na terenie całego kraju opadów w zakresie 15-25 mm. Opady zawierać się mają w przedziale 203-359 proc. normy wieloletniej (1991-2020).

Wichury w pierwszy lutowy weekend

30 stycznia IMGW na swoim profilu w serwisie X podało również prognozowane maksymalne porywy wiatru w ciągu najbliższych dni – do czwartku 8 lutego. Silniejszego wiatru możemy spodziewać się już w najbliższy czwartek 1 lutego. Wiatr ma być bardziej odczuwalny w północnej części kraju. Na północnym-zachodzie jego maksymalne porywy osiągnąć mogą prędkość 73 km/h.

Wiatr będzie się wzmagał w weekend i w sobotę 3 lutego na północy kraju może wiać maksymalnie z prędkością 85 km/h. Najsilniejszy wiatr w ciągu najbliższych dni prognozowany jest w niedzielę 4 lutego. Na północnym-zachodzie kraju jego maksymalne porywy osiągnąć mogą 92 km/h. Tego dnia najsłabiej wiać ma w Polsce północno-wschodniej, gdzie przewiduje się maksymalną prędkość wiatru w przedziale 64-69 km/h.

Wiatr zacznie słabnąć w poniedziałek 5 lutego. Znacznie słabsze maksymalne porywy wiatru odnotowane mają być we wtorek i środę – 6 i 7 lutego. Silniejszych porywów wiatru możemy się jednak spodziewać już od czwartku 8 lutego. Wówczas w północnej części kraju oraz na krańcach południowo-wschodnich maksymalne porywy wiatru mogą osiągać prędkość w granicach 72-76 km/h.