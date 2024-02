Pogoda w weekend. Czego możemy się spodziewać w sobotę 3 lutego?

W ciągu dnia w sobotę możemy spodziewać się dużego zachmurzenia, a okresowo także opadów deszczu. Rano na Podkarpaciu możliwa gołoledź. Temperatury dodatnie – maksymalne wynosić mogą od 6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 11 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. W sobotę zawieje – umiarkowany i dość silny wiatr w porywach wyniesie do 70 kilometrów na godzinę. Na wybrzeżu – w porywach do 85 kilometrów na godzinę.

W górach może spaść śnieg i deszcz ze śniegiem. W Karpatach pokrywa śnieżna może wzrosnąć do grubości 10 centymetrów. Na obszarach podgórskich temperatura wyniesie od 3 do 6 stopni Celsjusza. Wiatr w górach silny, powodujący zawieje – w Karpatach w porywach do 90 kilometrów na godzinę, a w Sudetach nawet do 120 kilometrów na godzinę.

Pogoda 4 lutego 2024. Prognozy na niedzielę

W nocy z soboty na niedzielę może padać deszcz, a miejscami deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatury wahać się będą od 2 stopni Celsjusza na północnym wchodzie do 7 stopni Celsjusza na zachodzie. W rejonach podgórskich nieco zimniej – 2 stopnie. Znowu możemy spodziewać się dość silnego wiatru, w porywach do 55 kilometrów na godzinę, a na północy – do 75 kilometrów.

W Karpatach nadal ma padać śnieg, a grubość pokrywy śnieżnej w nocy wzrośnie nawet o 10 centymetrów. Wiatr silny, w porywach do 85 kilometrów na godzinę w Karpatach i 100 kilometrów w Sudetach.

W ciągu dnia w niedzielę duże zachmurzenie, ale będzie się przejaśniać. Opady bez zmian – deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach i na północnym wschodzie może spaść śnieg. Będzie chłodniej – temperatura maksymalna wynosić ma od 2 stopni Celsjusza na północnym wchodzie do 9 stopni za zachodzie.

Także w niedzielę towarzyszyć nam może umiarkowany i dość silny wiatr w porywach do 85 kilometrów na godzinę.