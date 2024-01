Maksymalna temperatura powietrza będzie w najbliższym tygodniu wynosiła od -4 do 10 stopni Celsjusza, a minimalna od -19 do -2 stopni Celsjusza – poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na podstawie realizacji modelu ECMWF HRES. Gdzie będzie najcieplej, a gdzie najzimniej?

Prognoza pogody: Nawet do 10 stopni Celsjusza

Maksymalna temperatura powietrza wyniesie w najbliższym tygodniu, w zależności od regionu kraju, od -4 do 10 stopni Celsjusza. W środę i czwartek najcieplej będzie w centralnej i południowej części kraju. W województwie łódzkim i świętokrzyskim termometry wskażą w tych dniach 2 i 4 oraz 5 stopni Celsjusza. Z kolei w województwach śląskim i małopolskim będzie to 5 oraz aż 8, 10 stopni Celsjusza!

Na wschodzie kraju również czeka nas ocieplenie. Temperatury wyniosą w czwartek, 18 stycznia, 3 stopnie w województwie podlaskim, 5 stopni w województwie lubelskim i 6 stopni Celsjusza w województwie podkarpackim. W tym czasie chłodniej będzie na zachodzie gdzie termometry wskażą ok. -1 stopnia.

W kolejnych dniach będzie nieco chłodniej, a ciepło przesunie się ze wschodu na zachód. W piątek, 22 stycznia, słupek rtęci może osiągnąć 4-5 stopni Celsjusza w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim.

Temperatura minimalna wciąż niska

Już we wtorek 16 stycznia zaczną jednocześnie w wielu rejonach kraju spadać temperatury minimalne. W centralnej części kraju będzie to od -10 do -12 stopni Celsjusza, na północy -9, na wschodzie ok. -12 stopni, a na zachodzie ok. -5 stopni Celsjusza. W czwartek i piątek mróz w nocy nieco odpuści do ok. -4 i -5 stopni w przeważającej części kraju, ale już od soboty 20 stycznia znów osiągnie wartości ok. -10 stopni.

Pogoda na najbliższe dni: Czwartek najbardziej deszczowy

Według prognoz, największa suma opadu może wystąpić w czwartek 18 stycznia. Wówczas może osiągnąć do 11,0 mm na południowym wschodzie kraju. Bez opadów lub minimalne opady spodziewane są od soboty 20 stycznia.