"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 30 km/h, lokalnie do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich" - poinformowało w komunikacie IMGW.

IMGW wydało ostrzeżenia

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem obowiązuje od godziny 7 do godziny 19 w sobotę i wydano je dla 16 powiatów w woj. mazowieckim. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80%. Ostrzeżenie przed zawiejami izamieciami śnieżnymi obowiązuje od godziny 5 do godziny 18 w sobotę i wydano je dla 14 powiatów w woj. mazowieckim

"Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, i wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, lokalnie do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich" - podaje w komunikacie IMGW.