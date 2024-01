Z kolei, jak poinformował na platformie X Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najcieplej było na północnym zachodzie. Tam termometry wskazały 0,7 st. C.

Wzrost temperatury?

IMGW poinformowało, że w północno wschodniej Polsce, w ciągu dnia temperatura ma wzrosnąć do -12 st. C.

Do kiedy mrozy?

Z ostrzeżenia IMGW wynika, że na terenie całego woj. podlaskiego prognozowany jest silny mróz do środy. Od niedzieli do środy termometry mogą wskazywać nawet do minus 25 stopni.