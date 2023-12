Prognoza pogody: Sylwester z deszczem i na plusie

Na razie na przeważającym obszarze kraju wciąż trwają roztopy, a IMGW aktualizuje ostrzeżenia meteorologiczne. Pokrywę śnieżną można zobaczyć jedynie w górach. Najbliższe dni to wciąż temperatury dodatnie z umiarkowanym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu. Jeżeli wierzyć najnowszym prognozom, w noc sylwestrową zamiast mrozu będzie dokuczać nam deszcz, wiatr, a miejscowo przelotny deszcz ze śniegiem.

Pogoda średnioterminowa: Kiedy ochłodzenie?

Według wstępnych prognoz stopniowe ochłodzenie nastąpi już w pierwszych dniach nowego roku, począwszy od północnej i północno-wschodniej części kraju. Chłód napłynie znad Skandynawii. Na przeważającym obszarze Polski pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Pokrywy śnieżnej będzie z każdym dniem przybywać, a lekkie, ale postępujące ochłodzenie stanie się odczuwalne szczególnie w połowie przyszłego tygodnia. W nocy pojawią się przymrozki. Długoterminowe prognozy potwierdzają również, że zima nie odpuści w drugim tygodniu stycznia.

Prognozy opadów: Gdzie i kiedy zobaczymy śnieg?

Przelotne, miejscowe opady deszczu ze śniegiem są prognozowane już na sobotę 30 grudnia. Ze względu na dość obfite opady i temperatury dodatnie jest raczej pewnym, że śnieg będzie od razu topniał. W sylwestra opady śniegu są przewidywane na północnym wschodzie, deszcz ze śniegiem w centrum i na północy.

Według prognoz średnioterminowych pierwszy tydzień stycznia przywitamy deszczem. Deszcz ze śniegiem pojawi się 1 stycznia na Suwalszczyźnie, we wtorek również w Tatrach. Pogorszenie pogody nastąpi od środy 3 stycznia – deszcz ze śniegiem pojawi się na północy i w centrum. W czwartek 4 stycznia śnieg sypnie mocniej na północy i w centrum, a opady utrzymają się również w piątek W święto Trzech Króli powrót do opadów deszczu ze śniegiem, głównie na północy.

Kiedy wrócą ujemne temperatury?

Front opadów deszczu ze śniegiem i śniegu przyniesie typowo zimowe temperatury. Zgodnie ze wstępnymi prognozami najniższych temperatur w pierwszym tygodniu stycznia mogą spodziewać się mieszkańcy Polski północnej i północno-wschodniej. Odczuwalnie chłodno zrobi się od czwartku 4 stycznia. Na Suwalszczyźnie możliwe temp. maks. -11°C, minimalne nawet do -14°C. W ciągu dnia -5°C na Podlasiu, w nocy nawet do -12°C. Na północy kraju temp. maksymalne -1°C, -2°C, w nocy przymrozki do -9°C. Mieszkańcy centralnej Polski zobaczą w czwartek w ciągu dnia temp. na poziomie ok. -1°C. W czwartek w nocy przymrozki do -6°C na Mazowszu, -3°C na zachodzie, do -4°C na wschodzie kraju.

W piątek 5 stycznia ochłodzenie utrzyma się głównie na północy i północnym wschodzie. W nocy możliwe mrozy do -14°C na Suwalszczyźnie i -12°C na Podlasiu. W sobotę 6 stycznia w ciągu dnia powrót do temperatur dodatnich.