Poniedziałek przyniesie słoneczną pogodę, z wyjątkiem południa, gdzie przewiduje się duże zachmurzenie i opady śniegu. Temperatury będą wahać się od -14°C na Mazurach do -1°C na wybrzeżu. Wiatr będzie umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i porywisty, z kierunku północno-wschodniego - informuje IMGW.

Reklama

We wtorek przewiduje się słoneczną pogodę w całym kraju, z wyjątkiem północy, gdzie może wystąpić więcej chmur i możliwy jest słaby śnieg. Noc z poniedziałku na wtorek przyniesie mroźne temperatury, od -22°C na wschodzie do -6°C na wybrzeżu. W ciągu dnia temperatura wyniesie od -11°C w rejonach podgórskich do 2°C nad morzem. Wiatr będzie słaby, z kierunku zachodniego.

Będzie mróz

Reklama

W środę przewiduje się kontynuację słonecznej i mroźnej pogody na większości obszarów kraju, z wyjątkiem północnego wschodu, gdzie przewiduje się chmury i opady śniegu oraz marznącego deszczu, które mogą powodować gołoledź. Temperatura w nocy wyniesie od -23°C w rejonach podgórskich Karpat do -1°C nad morzem; w ciągu dnia od -7°C do 2°C. Wiatr będzie słaby, z kierunku zachodniego.

Opady śniegu w całym kraju

Od czwartku do niedzieli przewiduje się umiarkowane i duże zachmurzenie z opadami śniegu, które stopniowo obejmą cały kraj od wschodu; na wybrzeżu i Pomorzu okresami także opady deszczu ze śniegiem. Temperatura w nocy wyniesie od -16°C w rejonach podgórskich Karpat do 1°C na wybrzeżu; w ciągu dnia od -8°C na południu do 4°C na wybrzeżu. Od soboty wzrośnie prędkość zachodniego wiatru i będzie on okresami dość silny oraz porywisty – na wybrzeżu i miejscami do 65 km/h.

Reklama

Apel Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa również ostrzega przed silnymi mrozami i przypomina o zapewnieniu ciepłego miejsca dla zwierząt.

"Uważajcie na intensywne opady śniegu – do 20 cm na południu i silny mróz na północy kraju. Pamiętajcie o swoich zwierzętach - zapewnijcie im ciepłe schronienie. Reagujcie, gdy ktoś potrzebuje pomocy – dzwońcie na numer alarmowy 112" - apeluje RCB.