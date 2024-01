W czwartek zachmurzenie będzie duże. Synoptycy prognozują opady śniegu na północnym wschodzie, tam również wystąpią opady marznące powodujące gołoledź. Na pozostałym obszarze kraju deszcz, a w górach deszcz ze śniegiem i śnieg.

Silny wiatr

Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od minus 7 st. C na Suwalszczyźnie, w centrum termometry pokażą 7 st. C, najcieplej będzie na południowym zachodzie do 9 st. C.

Wiatr na północnym wschodzie słaby i umiarkowany. Na pozostałym obszarze umiarkowany, dość silny i porywisty, powieje z prędkością do 65 km/h i z południowego zachodu.

Opady deszczu ze śniegiem

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie będzie duże i całym kraju wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północnym wschodzie będą także opady deszczu marznącego.

Temperatura minimalna od minus 13 st. C na Suwalszczyźnie, minus 4 st. C w centrum, najcieplej około 0 st. C będzie na południowym zachodzie kraju.

Wiatr umiarkowany, dość silny i porywisty, do 65 km/h, powieje z północnego zachodu.