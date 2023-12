Pogoda w Wigilię. Szansa na śnieg?

Według prognoz na portalu METEO IMGW-PIB w Wigilię możemy się spodziewać opadów śniegu, które przechodzić mogą w deszcz ze śniegiem i deszcz. W ciągu dnia najniższa temperatura prognozowana jest na północnym wchodzie (-1 stopni Celsjusza), najwyższa z kolei na zachodzie (9 stopni Celsjusza). Spokojniejszy ma być wiatr – w większości kraju słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Najsilniej powieje na południu – w porywach do 70 kilometrów na godzinę.

Reklama

Portal Zimowy IMGW prognozuje, że w Wigilię niemal cały obszar kraju znajdować się będzie pod pokrywą śnieżną – między innymi 4 centymetry w Warszawie, 6 we Wrocławiu, 8 w Suwałkach, a najwięcej, 40 centymetrów, w Zakopanem.

Prognoza pogody: Pierwszy i drugi dzień świąt już bez śniegu?

Reklama

Niestety, prognozy wskazują, że wigilijna pokrywa śnieżna nie zostanie z nami na długo. Odwrót zimy nadejdzie dość szybko. Już w poniedziałek, w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia śnieg zostanie tylko na północnym wchodzie i miejscami na południu kraju.

Spodziewać się można opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. W północno-wschodniej części kraju deszcz może być marznący i powodować gołoledź. W ciągu dnia temperatura będzie osiągać dodatnie wartości – od 6 do 10 stopni Celsjusza. Wiatr w porywach do 80 kilometrów na godzinę, może zawiać mocniej nad morzem – w porywach nawet do 90 kilometrów na godzinę.

Drugiego dnia świąt śniegu nie będzie już niemalże w całym kraju. Czeka nas duże zachmurzenie, opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatury dodatnie – od 3 do 9 stopni Celsjusza. Także tego dnia wiatr będzie dość silny, nad morzem bardzo silny – w porywach do 85 kilometrów na godzinę.