Gołoledź bądź błoto pośniegowe występuje na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, we wschodniej i południowej części województwa podlaskiego na dk 65 odc. Białystok – gr. Państwa i dk 19 odc. Białystok - Kuźnica oraz podkarpackiego na dk 19 odc. Domaradz – Barwinek i dk 28 odc. Krosno - Pisarowice.

Opady śniegu i deszczu: wyzywanie dla kierowców

Z opadami śniegu muszą się mierzyć kierowcy podróżujący na terenie województwa: podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, małopolskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego.

Natomiast opady deszczu lub mżawki występują na terenie województwa: śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego.

Prognoza Pogody IMGW: zachmurzenie, opady

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że w piątek zachmurzenie będzie duże, na północy oraz miejscami południu kraju większe przejaśnienia. Miejscami opady śniegu, na południowym zachodzie opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz, miejscami marznący i powodujący gołoledź. Temperatura maksymalna od -7, -4 st. C na północnym wschodzie, około -1 st. C w centrum, na Lubelszczyźnie i na Pomorzu do 3-6 st. C na południu. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany i porywisty, zachodni, od zachodu kraju skręcający na południowo-wschodni i wschodni. W szczytowych partiach gór porywy wiatru do 70 km/h, powodować będą zawieje i zamiecie śnieżne.

Jak informuje IMGW, Polska jest w zasięgu niżów z ośrodkami nad Łotwą oraz w rejonie Niderlandów. Na południowym zachodzie kraju oddziałuje wpływ ciepłego frontu atmosferycznego. Znajdujemy się w polarnej morskiej masie powietrza, jedynie nad północną i przejściowo środkową część kraju napływa z północy chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa i będzie nieznacznie rosnąć.

W piątek zachmurzenie duże, na północy oraz na południu kraju okresami większe przejaśnienia. Miejscami opady śniegu, na południowym zachodzie opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz, miejscami marznący i powodujący gołoledź. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm na północnym zachodzie kraju. Temperatura maksymalna od -6 st. C na północnym wschodzie, około -1 st. C w centrum, na Lubelszczyźnie i na Pomorzu do 6 st. C na południu. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany i porywisty, zachodni, od zachodu kraju skręcający na południowo-wschodni i wschodni. W szczytowych partiach gór porywy wiatru do 70 km/h, powodować będą zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże, na północy z większymi przejaśnieniami. W północnej połowie kraju miejscami opady śniegu. W pasie od województwa lubuskiego i północnej części dolnośląskiego po lubelskie rozciągać się będzie strefa opadów śniegu, śniegu z deszczem oraz deszczu, miejscami marznącego i powodującego gołoledź; na południu kraju opady deszczu, jedynie na Podhalu możliwe także opady deszczu marznącego. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -14 st. C na północnym wschodzie, około -4 st. C na Pomorzu, w centrum i na Lubelszczyźnie do 2 st. C na południu kraju. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, na północnym wschodzie z kierunków zachodnich, na pozostałym obszarze wschodni i południowo-wschodni, na południu miejscami słaby, zmienny. W szczytowych partiach Karpat wiatr w porywach do 90 km/h, powodować będzie zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda w sobotę

W sobotę na północy kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami oraz miejscami opady śniegu; w centrum zachmurzenie duże, okresami opady śniegu; na południu zachmurzenie duże i całkowite, opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu, miejscami marznącego i powodującego gołoledź. W Karpatach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Początkowo na północnym wschodzie utrzymywać się będą mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura maksymalna od -5 st. C na północnym wschodzie, około -1 st. C na Pomorzu i w centrum do 3 st. C na południowym zachodzie i 7 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-wschodni i północny, jedynie na północnym zachodzie początkowo wschodni.

W Warszawie w piątek zachmurzenie duże, przed południem większe przejaśnienia. Możliwe słabe, przelotne opady śniegu, głównie wieczorem. Temperatura maksymalna -2 st. C. Wiatr słaby, jedynie początkowo umiarkowany, z kierunków zachodnich, późnym popołudniem skręcający na kierunki wschodnie.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady śniegu. Temperatura minimalna -4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

W sobotę w stolicy zachmurzenie duże. Początkowo możliwe zanikające opady śniegu. Temperatura maksymalna -1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.