Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla części woj. pomorskiego. Ostrzeżenie obowiązuje w powiecie kartuskim, kościerskim, gdańskim, nowodworskim, starogardzkim, kwidzyńskim, tczewskim, sztumskim, malborskim oraz w Gdańsku.

Synoptycy prognozują temperaturę minimalną w nocy od minus 17 stopni C do minus 14 stopni C. Temperatura maksymalna w dzień będzie wynosić od minus 12 stopni C do minus 9 stopni C.

Ostrzeżenie obowiązuje w niedzielę od godz. 21 do wtorku do godz. 8 rano.

Pogoda w niedzielę

W niedzielę panuje zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy i północnym wschodzie pojawiły się rozpogodzenia. Na południu zachmurzenie całkowite i tam pada śnieg, którego może spaść 7 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie od -14 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, -6 w centrum, do -1 stopnia na południowym wschodzie. Tylko nad morzem 1 stopień na plusie.

Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni. W górach porywy wiatru moga wynieść do 80 km/h i będą powodowały zawieje i zamiecie śnieżne.

Alert RCB

Przed silnymi mrozami ostrzega również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które przypomina o zapewnieniu ciepłego miejsca dla zwierząt.

"Reagujcie, gdy ktoś potrzebuje pomocy – dzwońcie na numer alarmowy 112" - apeluje RCB w mediach społecznościowych.