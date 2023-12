Prognoza pogody na święta

Od początku tygodnia obserwować możemy wysokie – jak na grudzień – temperatury. Zgodnie z komunikatem IMGW z 18 grudnia i zawartą w nim prognozą numeryczną na 10 dni - minimalna temperatura powietrza na terenie naszego kraju w środę 20 grudnia wynieść ma od 0 do 4 stopni Celsjusza, natomiast maksymalna temperatura kształtować ma się w granicach od 4 do 7 stopni Celsjusza. Natomiast już 24 grudnia, czyli w Wigilię, minimalna temperatura powietrza w naszym kraju wynosić ma od -3 do 0 stopni Celsjusza. W kolejne dwa dni, a więc w czasie świąt Bożego Narodzenia, spodziewać można się zbliżonej temperatury.

Zgodnie z tą sama prognozą pogody w środę 20 grudnia w całej Polsce spodziewać możemy się opadów deszczu, a jedynie na krańcach południowych przewidywany jest deszcz ze śniegiem. Natomiast już w niedzielę 24 grudnia opady deszczu ze śniegiem występować mają niemal w całym kraju. Opady wyłącznie deszczu prognozowane są jedynie w południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski. Na krańcach północnych tego dnia spodziewać się można opadów śniegu.

Kolejnego dnia, czyli 25 grudnia, śnieg prognozowany jest już na przeważającym obszarze kraju. Jedynie w części zachodniej i południowo-zachodniej występować mają opady śniegu z deszczem. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia - 26 grudnia - śnieg występować ma już jedynie we wschodniej części kraju. Na pozostałym obszarze mają pojawić się opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem.

Silny wiatr tuż przed Bożym Narodzeniem

Jak wynika z innego komunikatu IMGW z 18 grudnia w najbliższych dniach spodziewać możemy się silnego wiatru. Silniejsze porywy – maksymalnie do 62 km/h – pojawić mają się już w środę 20 grudnia. Wiatr najbardziej odczuwać tego dnia mają mieszkańcy północno-zachodniej Polski. Już kolejnego dnia - w czwartek 21 grudnia - silniejszy wiatr, którego maksymalne porywy wynieść mają od 55 do 70 km/h, pojawić się ma w całym kraju. Na krańcach zachodnich i południowych wynieść może w porywach nawet od 75 do 84 km/h.

Kumulacja silnego wiatru – według prognoz IMGW – nastąpić ma w niedzielę 24 grudnia. Wigilia zapowiada się w związku z tym wietrznie. Spodziewać możemy się maksymalnych porywów wiatru od 67 km/h na krańcach południowo-wschodnich do nawet 104 km/h w centrum. W poniedziałek 25 grudnia, wiatr zacznie słabnąć, a 26 grudnia jego najsilniejsze porywy mieścić się mają w granicach 37-56 km/h.

Czy przed Bożym Narodzeniem nadejdzie orkan?

Według prognoz tuż przed Bożym Narodzeniem możemy spodziewać się silnego wiatru. Między 21 a 23 grudnia – jak podał portal dobrapogoda24.pl – Polska znajdzie się pod wpływem silnego cyklonu, który przyniesie ze sobą nie tylko wiatr, ale również opady. Jeśli prognozy się sprawdzą, to czekająca nas wichura zaklasyfikowana zostać może – ze względu na swoją siłę – jako orkan. W czasie obecnego przedświątecznego tygodnia Polska znajdzie się pomiędzy niżem znad Skandynawii a wyżem z południa Europy. Z tego powodu dojdzie do dużej różnicy ciśnień. W konsekwencji pojawią się wspomniane niebezpieczne wichury. Porywy wiatru miejscami mogą przekroczyć nawet 100 km/h.Zgodnie z prognozami synoptyków tuż przed Bożym Narodzeniem czekają nas więc duże zmiany w pogodzie i niebezpieczne zjawiska atmosferyczne.